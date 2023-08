Allegri lo fa fuori, addio già deciso: accordi per la firma

La Juventus torna in campo per la seconda giornata di Serie A e intanto dà uno sguardo agli ultimi giorni di calciomercato: addio già deciso.

I bianconeri hanno iniziato benissimo la stagione, con tre punti pesantissimi sul campo dell’Udinese che ha mostrato sin da subito la forza del club di Massimiliano Allegri, ora volenteroso di tornare a essere finalmente protagonista indicusso in Italia e in Europa. Ci sono stati dei colpi a sorpresa in uscita ma non sono ancora concluse le operazioni.

Massimiliano Allegri vuole una squadra più pronta per poter lottare su tutti gli obiettivi stagionali e avere la possibilità di vincere nuovamente un trofeo dopo due anni di difficoltà.

Calciomercato Juventus, addio deciso da Allegri: dove va

Il futuro della Juventus passa dalle mosse di calciomercato che possono cambiare il volto al club bianconero nelle ultime ore di agosto. La squadra ha bisogno di qualche innesto in più per poter lottare a grandi livelli per l’intero arco della stagione e ci sono possibilità di miglioramento con Giuntoli che sta pensando a qualche colpo a sorpresa.

La volontà di Allegri è quella di tornare a vincere. Negli ultimi due anni ha ricevuto critiche di ogni genere: il suo apporto alla squadra è sembrato quasi nullo per molti addetti ai lavori e ora ha voglia di tornare a far bene.

L’allenatore toscano sin dall’inizio del ritiro estivo ha deciso di dire addio ad alcuni calciatori che non fanno più parte del progetto. Ora è lotta tra Liga e Serie A per chi si aggiudica il suo talento.

Juventus, Soulé parte: lotta a due per acquistarlo

La Juventus sta pensando di migliorare la rosa nelle ultime ore di calciomercato. I bianconeri sono già tra i favoriti per la vittoria finale dello Scudetto, visto che saranno impegnati solo in una competizione e possono contare su una rosa di altissimo livello.

Massimiliano Allegri ha deciso di non contare su Matias Soulé per la nuova stagione appena iniziata. I bianconeri hanno già abbondanza in quel reparto e il calciatore argentino non è valutato allo stesso livello degli altri per poter gestire al meglio una stagione che si preannuncia estremamente complessa.

Il futuro di Soulé si decide nelle prossime ore. Il mercato chiuderà il primo settembre e c’è ancora tempo per il suo addio. C’è una squadra di Liga e una squadra di Serie A pronte a prenderlo.

Betis Siviglia e Frosinone su Soulé: si chiude

Il Frosinone vuole prendere Matias Soulé in prestito dalla Juventus. Il calciatore argentino potrebbe intraprendere la strada ciociara per fare esperienza in Serie A e mettersi allo stesso livello dei suoi attuali compagni di squadra.

Il Betis Siviglia, secondo quanto riferisce Sky Sport, ha intenzione di mettere i bastoni tra le ruote di Di Francesco e strappare il talento argentino alla Juve.