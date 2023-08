Sorteggi Champions da brividi: i pericoli delle italiane

E’ il grande giorno, quello dei sorteggi di Uefa Champions League con i gironi in vista dell’inizio della competizione delle prossime settimane.

Sarà oggi un giorno decisivo, perché oggi stesso si decide il cammino che sarà fatto tra tutte e 32 le squadre partecipanti per la massima competizione Uefa.

Tra le squadre qualificate ci sono anche le 4 italiane che rappresentano in Champions il campionato italiano di Serie A come Napoli, Lazio, Inter e Milan.

Sorteggi Champions League: fasce e gironi

Si scenderà in campo oggi con i sorteggi di Champions League. L’inizio del trofeo parte da queste prossime ore con le società italiane impegnate pronte a farsi largo per una nuova avventura stimolante. Lo scorso anno tre società come Inter, Milan e Napoli sono riusciti ad arrivare veramente lontano e si è sfiorata la grande impresa.

C’è voglia di ripetersi e crescere, per questo motivo i sorteggi Champions 2024 saranno quindi decisivi per la fase a gironi che sarà più delicata del solito visto le fasce che ci sono e che potrebbero portare a giocare le squadre al massimo del loro livello e potrebbe lo stesso non bastare. Diversi i pericoli che ci sono per i club di Serie A.

Gironi Champions: i pericoli per le italiane

Non sarà facile per le squadre italiane scendere in campo se dovessero esserci dei gironi complicati visto che le fasce venute fuori portano diversi pericoli. Solo il Napoli in prima fascia e quindi tutte tra Inter, Lazio e Milan rischiano di prendere le più forti come Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco e PSG, con Benfica, Feyenoord e Siviglia tra le più abbordabili.

La seconda fascia, invece, dove c’è l’Inter che è salva quindi, è forse anche più dura da gestire per Napoli, Milan e Lazio con Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid e Arsenal, le più abbordabili sono lo stesso di un livello molto alto come Borussia Dortmund, Lipsia e Porto.

Terza fascia dove si ritrovano Milan e Lazio, quindi che affronteranno solo Inter e Napoli che possono incontrare queste alla portata: Shakhtar, Salisburgo, Stella Rossa, Braga, PSV, Copenhagen.

In quarta fascia, invece, dai sorteggi Champions, i pericoli più grandi per tutte e 4 le italiane, ma comunque di livello sono Newcastle, Union Berlino e Lens, le altre sono Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Young Boys, Anversa.

Calendario Champions League: le date

Si inizierà tra poco, subito dopo la sosta delle Nazionali ci sarà la settimana seguente che vedrà scendere in campo tutte le 32 squadre impegnate in questa nuova edizione di Champions League. La fase a gironi inizierà con la 1ª giornata tra il 19 e 20 settembre 2023, dove ci sarà una divisione delle nostre squadre italiane impegnate che giocheranno due di martedì e altre due di mercoledì. La Finalissima di Champions League, invece, si giocherà il 1 giugno 2024 allo stadio Wembley.