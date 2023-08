Calciomercato: addio Chiesa, Juventus spalle al muro

Sarà determinante quest’anno per capire che progetto avrà la Juventus in vista del futuro e tutte le situazioni di mercato come saranno sistemate come il futuro di Chiesa.

Sarà una stagione fondamentale questa per la Juve che viene da due anni negativi e ora ha intenzione di svoltare sotto ogni punto di vista. C’è anche l’allenatore in bilico, così come tutti i giocatori.

Tutti sotto esame in casa Juventus con una situazione non semplice da gestire, dove bisognerà provare a mettersi il passato alle spalle e capire che futuro ci si aspetterà.

Calciomercato Juventus: futuro Chiesa da decidere

Il nuovo progetto della Juventus è partito e ora si cercherà di capire come portarlo avanti e con chi. Perché il nuovo arrivato in società, l’uomo mercato Cristiano Giuntoli, ha preso in mano la situazione e dovrà essere lui in grado di gestire tutte queste dinamiche delicate che faranno la differenza nel progetto bianconero. Dovrà prender le redini della Juventus tra le mani il nuovo ds che prima di tutto dovrà continuare il suo lavoro di cessioni e acquisti, ma cosa più importante ora che chiuderà il calciomercato dovrà concentrarsi sui rinnovi.

Saranno quelli a fare la differenza per un nuovo progetto avviato per capire tutti i giocatori che resteranno o meno in rosa come anche Federico Chiesa che spesso è stato messo sul mercato in uscita, come anche in questi mesi, ma alla fine è sempre rimasto in maglia bianconera e ora è più determinato che mai. Suo il primo gol stagionale ufficiale dei bianconeri dopo soltanto 2 mini alla prima in Serie A.

Una situazione non facile da gestire per il club bianconero quella dei rinnovi visto che in molti alla Juve vanno in scadenza tra il 2024 e il 2025 tra i top. Tra questi c’è anche lo stesso Chiesa che ora dovrà valutare quello che è meglio per il suo futuro. Giuntoli già a lavoro per provare a gestire meglio la situazione dal 2 settembre in poi.

Rinnovo Chiesa Juventus: l’attuale contratto non basta

Federico Chiesa con la Juventus è legato da un contratto fino al 2025 di poco più di 5 milioni di euro di stipendio a stagione. Una situazione che sembra però non bastare questa all’esterno italiano che spinge per ottenere di più.

Infatti, in vista di un rinnovo con la Juve Chiesa vorrebbe avere un ingaggio molto più alto, si parla di una richiesta tra i 7 e 8 milioni di euro l’anno. Una situazione piuttosto delicata per Cristiano Giuntoli per i prossimi mesi.

Rinnovo Chiesa, Juve spalle al muro

Saranno decisivi proprio i prossimi mesi per il rinnovo di Chiesa con la Juventus perché arrivare all’estate prossima, quella del 2024, con solo un anno dalla scadenza, metterebbe spalle al muro la Juve che non avrebbe più il controllo della situazione e potrebbe perdere il talento italiano o dover accettare le sue condizioni.