Tradimento Buffon, la confessione: “Tutti lo sapevano”

Ha rotto il silenzio, parlando di quella che è la situazione legata al tradimento di Buffon.

L’ex storico portiere italiano, leggenda del calcio mondiale, ha salutato il mondo del calcio nell’ultima estate appena conclusa, dopo un tira e molla legato al suo futuro, finendo ora come membro della FIGC per quanto riguarda il ruolo di capo-delegazione della Nazionale azzurra.

Un ruolo tutto nuovo, ma sono venuti fuori alcuni scenari anche legati ad ex compagni di squadra e amici storici di una vita, in merito al tradimento per quanto riguarda la sua vita privata. Ha parlato di questo e molto altro, nella sua intervista, una persona molto vicina alla vita privata di Gianluigi Buffon.

Tradimento Buffon: l’annuncio nell’intervista della ex

Un’intervista dove non si è nascosta, il tradimento di Buffon che ha segnato e cambiato per sempre la loro vita privata.

Le accuse però non sono solo legate a Buffon e al comportamento suo nella relazione, ma anche alle persone che giravano attorno all’ormai ex giocatore e portiere di Juventus e Nazionale, tra le altre.

È tornata infatti a parlare Alena Seredova, del tradimento di Gianluigi Buffon nella loro vita privata. Una relazione interrotta negli anni 2000, nel pieno della carriera della leggenda del calcio italiano, facendo riemergere alcuni dettagli con accuse pesanti sulle persone che giravano intorno alla loro vita di coppia.

Buffon, la Seredova torna a parlare del tradimento: “Tutti lo sapevano”

Gravi accuse agli amici di sempre di Buffon e delle amicizie che giravano appunto attorno alla sua love story con la Seredova, prima del tradimento. Ecco la nota showgirl cos’ha detto, in un’intervista concessa ai microfoni di Harper’s Bazar, sul tradimento dell’ex marito, Gigi Buffon: “Io ero allo stadio a tifare, ero la sua prima tifosa, eppure venivo presa in giro perché tutti lo sapevano. I cosiddetti amici e conoscenti, anche nel mondo del calcio, sapevano tutto e non mi dicevano niente. Le persone così si perdono poi negli anni, ho smesso di frequentarli”.

Seredova e Buffon, cosa successe ai tempi: la vicenda

Ancora oggi, Gigi Buffon, vive una relazione duratura con l’ex conduttrice di Sky Sport, Ilaria D’Amico. Ai tempi, la vicenda portò Gigi Buffon al centro della cronaca dei gossip, a causa proprio della relazione interrotta con la Seredova. Attualmente la showgirl ed ex moglie di Gianluigi Buffon è felicemente sposata, in ogni caso, con Alessandro Nesi, manager nato a Torino e cresciuto a New York che conobbe proprio a causa del suo legame con la Juventus e con la famiglia Agnelli.