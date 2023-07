Inter, Inzaghi accontentato: colpo da 20 milioni a centrocampo

L’Inter continua a lavorare in sede di mercato per accontentare quelle che sono le richieste di Simone Inzaghi. In tal senso c’è un colpo a dir poco interessante che sta per essere messo a segno dai nerazzurri. L’affare in questione rappresenta un affare da 20 milioni complessivi.

Porte girevoli in casa Inter, che continua a lavorare per cercare di puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Sono andati via, al momento, Dzeko, Brozovic e Skriniar ed in tal senso sono stati già sostituiti dagli arrivi di Marcus Thuram, Davide Frattesi e Bisseck. Chiaramente il mercato non è ancora concluso e ci sono ancora tante trattative in essere. A partire dal centrocampo, dove continuano ad essere tante le voci che si inseguono. In tal senso arrivano sviluppi importanti che possono far esultare i tifosi, dal momento che si sta per sbloccare un affare molto importante da 20 milioni di euro.

Mercato Inter, colpo da 20 milioni

In mezzo al campo i nerazzurri hanno bisogno ancora di lavorare, anche dopo l’arrivo di Davide Frattesi. Sulle corsie, infatti, è ancora tutta da decifrare la situazione relativa a Gosens. Piace in Bundesliga, ma al momento non si segnalano trattative in dirittura d’arrivo. Non ha, invece, convinto nella passata stagione Dumfries, che dunque potrebbe salutare.

In tal senso i nerazzurri si stanno guardando attorno per un suo sostituto ed hanno messo nel mirino un giocatore del Fenerbahce. Si tratta di Ferdi Kadioglu, giocatore molto duttile che nasce terzino destro ma che all’occorrenza può agire anche dall’altra parte oppure da vertice basso del centrocampo. La sua duttilità lo renderebbe un giocatore prezioso per Simone Inzaghi, ancor di più visto che la stagione all’orizzonte sarà ancora una volta ricca di impegni e di grandi sfide. In tal senso, l’Inter ha presentato anche la sua prima offerta al club di Istanbul. Andiamo a vedere in tal senso le ultime notizie.

Kadioglu all’Inter, c’è l’offerta

A riportare la notizia dell’interessamento dei nerazzurri nei confronti di Kadioglu è il portale turco “A Spor“, che aggiunge come ci sia stata già una prima offerta da 17,5 milioni. Il Fenerbahce, però, ne chiede 20 ed al momento i due club vanno avanti nei contatti e nelle trattative. Insomma, si tratta e potrebbero arrivare aggiornamenti importanti nelle prossime ore da questo punto di vista.