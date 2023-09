Serie A: squalifica per doping, il Tas conferma la decisione

Adesso è arrivata anche la decisione ufficiale, perché il Tas di Losanna è intervenuto direttamente con un comunicato in merito alla squalifica per doping del giocatore di Serie A.

Situazione che era sembrata subito grave, perché era da tantissimo che non veniva fuori un caso di doping in Serie A e ha fatto tanto parlare di se il caso del giocatore che ha macchiato per un attimo la sua immagine e quella della società.

Anche il campionato italiano non è stato ben visto per questa vicenda di doping, perché ciclicamente viene fuori uno scandalo nel calcio italiano che macchia l’immagine del paese a livello sportivo per come viene percepito all’estero.

Serie A: la decisione sul caso doping

Ha fatto tanto parlare questo caso di doping in Italia che è sembrato essere subito piuttosto delicato. Ma ci sono degli aggiornamenti ora che vanno verso una decisione definitiva e ufficiale. Dopo tutti i dovuti controlli, indagini e interrogatori che è arrivata una scelta da parte del Tas di Losanna che aveva l’ultima parola sulla situazione doping del calciatore di Serie A.

Era venuta fuori già una notizia su un caso simile qualche mese prima e questa si è ora chiusa. Presto ci saranno novità, invece, per quanto è accaduto a Pogba della Juventus. Intanto, la decisione finale e ufficiale è arrivata dal Tas di Losanna, il Tribunale Arbitrale dello Sport riguardo la squalifica per doping di Palomino dell’Atalanta.

Squalifica Palomino: il Tas conferma l’assoluzione

Il Tas di Losanna ha confermato l’assoluzione di Palomino dall’accusa di doping. Il difensore del club bergamasco era stato trovato positivo al clostebol durante un controllo anti doping del 2022.

Ormai anche a livello mentale Palomino è completamente recuperato per l’Atalanta di Gasperini che può contare su un difensore in più a pieno regime. E’ ovvio che il caso stava tormentando inconsciamente il giocatore che allo stesso tempo ha mostrato grande professionalità in questi mesi in campo. Adesso però non ha più bisogno di preoccuparsi una volta e per tutte sul caso doping.

Atalanta: Palomino scongiurato definitivamente

Palomino ormai è tornato a giocare con l’Atalanta già da un po’ dopo che è stato assolto, ma ora è ufficiale la decisione del Tas di Losanna e il suo caso è definitivamente chiuso una volta e per tutte. Sono stati mesi difficili e particolari per il giocatore argentino che però è riuscito a mettersi tutto alle spalle e dare il massimo ancora una volta.