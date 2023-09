UEFA, un altro club nei guai: indagine per tre colpi sospetti

In UEFA sta per esplodere l’ennesimo caso di natura internazionale. Stavolta finisce nei guai un altro club, per il quale sono state già avviate le indagini a causa di tre colpi che sono considerati molto sospetti da parte dell’autorità calcistica. E sembra in arrivo una sanzione molto dura.

In casa UEFA le antenne cercano di essere sempre molto alte nel tentativo di fermare in anticipo dei tentativi di frode. Che in un mondo tanto ricco come quello del calcio sono, come si suol dire, all’ordine del giorno. Adesso a finire nei guai è un altro club, per il quale la massima autorità calcistica europea ha deciso di avviare le immagini. Tutto nasce da tre colpi che sono considerati come sospetti e che potrebbero rappresentare una violazione di una delle regole principali. Stiamo parlando, ovviamente, del Fair Play Finanziario. E la sanzione che potrebbe arrivare al termine di queste indagini potrebbe essere molto dura.

UEFA, indagine sul top club

Sono diversi i fascicoli aperti sul banco dell’UEFA, dal momento che ci sono alcune situazioni che meritano maggiore chiarezza. Il caso del Barcellona, tra quelli da risolvere, è forse quello più eclatante, ma ora rischia di esploderne uno nuovo di ancora maggiore portata, se è possibile. E stavolta al centro della vicenda c’è il tanto discusso Fair Play Finanziario.

Per il Paris Saint Germain, ai fini del rispetto del FPF, sono state fondamentali tre cessioni fatte a due club qatarioti. E che hanno fruttato 80 milioni fondamentali per chiudere il bilancio. A riferire la notizia dell’indagine è l’Equipe. Il fatto che la proprietà del PSG sia, per l’appunto, qatariota ha destato molti sospetti sulla natura di queste operazioni, sulle quali l’UEFA intende vederci più chiaro.

Il PSG nei guai per tre colpi in uscita

I tre affari che hanno allertato la massima autorità europea in ambito calcistico sono quelli che hanno portato in Qatar Marco Verratti, Diallo e Draxler. Hanno fruttato, infatti, nelle casse del Paris Saint Germain una cifra da urlo pari ad 80 milioni di euro. Allo stato attuale delle cose, nel momento in cui dovesse essere riconosciuto il dolo nell’operato dei francesi, rischierebbero seriamente di vedersi bloccato il mercato per una o due sessioni. E tenendo conto che stanno cercando di avviare un nuovo corso e che perderanno Mbappè, è una notizia a dir poco negativa.