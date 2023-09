Lady Lautaro boom: scollatura pericolosa

Lautaro Martinez non è andato in gol ma Agustina Gandolfo ha festeggiato a modo suo la grande vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan

Sono una delle coppie più seguite, ammirate e di maggior successo dello showbiz calcistico italiano. Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo sono da più di due anni marito e moglie, ma stanno insieme da cinque. Conosciutisi in Argentina in una discoteca nel 2018 considerano ormai Milano la loro città di adozione.

Come molti argentini del resto, che nel capoluogo lombardo sono rimasti a vivere avviando importanti attività professionali una volta appesi gli scarpini al chiodo. E Lautaro e Agustina non sono da meno, visto che proprio a Milano hanno aperto anche un ristorante in una delle zone più ‘in’ della città.

“Questo è il posto in cui vivremo e dove cresceremo i nostri figli, Milano ci ha conquistati fin da subito“. Questa dichiarazione d’amore nei confronti della città è stata più volte pronunciata dall’attaccante dell’Inter e dalla stessa Agustina. Tra l’altro la famiglia Martinez si sta ampliando: dopo la piccola Nina che ha compiuto due anni tra qualche mese nascerà Theo, il secondo figlio della coppia.

La Gandolfo, o Lady Lautaro come ormai è stata ribattezzata, non è però una di quelle wags le cui fortune dipendono esclusivamente dalle vittorie e relativi guadagni del proprio partner. Agustina oltre ad essere come tante sue colleghe un’influencer molto seguita è soprattutto un’imprenditrice e manager di successo.

Lady Lautaro, la scollatura fa alzare la temperatura: social in delirio

I settori in cui è presente e attiva con dei suoi prodotti lanciati da tempo sul mercato sono in particolare bellezza e benessere. “Una donna deve sapersi rendere indipendente dal punto di vista economico. Non mi ci vedo proprio a fare la mantenuta“, ha ribadito in più occasioni la bellissima Agustina che su Instagram riscuote molto successo. I suoi scatti lasciano spesso senza fiato e i suoi followers, in maggioranza tifosi dell’Inter, ne apprezzano soprattutto le doti fisiche.

Perché Lady Lautaro è davvero molto attraente: capelli biondi lunghi che scendono sulle spalle, fisico scolpito e tonico frutto di tanta attività sportiva e di un sano stile di vita. E infine un decolleté che non passa inosservato, come dimostra uno degli ultimi scatti pubblicati sulla sua bacheca. Il vestito nero scollato lascia ben poco all’immaginazione e il sorriso che ammalia completa l’opera.