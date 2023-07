Superlega: Uefa smascherata, la stanno facendo senza Agnelli

Arrivano nuove notizie riguardanti il caso Superlega e quello che sta accadendo in questa finestra di calciomercato. Un’idea di Andrea Agnelli che potrebbe essere portata avanti.

Scoppiava il caso Superlega qualche anno fa, in pieno Covid, togliendo tante certezze al mondo del calcio europeo e alla Uefa che si è sentita attaccata e ha provato a combattere.

Ci sono degli aggiornamenti importanti che riguardano quello che sta accadendo, perché da un momento all’altro di fatto potrebbe scoppiare il caos più totale nel mondo del calcio europeo, più si va avanti e più si possono creare dei problemi.

Caso Superlega: vince Andrea Agnelli

Andrea Agnelli è stato uno dei fondatori del progetto Superlega che stava per stravolgere e cambiare il mondo del calcio europeo, ma in particolare avrebbe messo in ginocchio e nel dimenticatoio facendole passare per competizioni secondarie quelle della Uefa tra Champions, Europa e Conference League. Dopo l’annuncio dell’avvio del progetto poi il passo indietro, perché in circa 48 ore i tifosi di tutto il mondo e la Uefa sono riusciti a far cambiare idea a tanti club che avevano accettato di partecipare e tutto è cambiato.

Intanto, ora il progetto Superlega sembra essere caduto dopo che erano rimasti soltanto Real Madrid, Barcellona e Juventus, ma in questi ultimi mesi anche il club bianconero si è tirato indietro rinunciandoci ufficialmente dopo le ‘minacce’ della Uefa che aveva anticipato che avrebbe preso provvedimenti seri nei confronti dei bianconeri che già si trovavano in una posizione scomoda per manovra stipendi e caso plusvalenze. Infatti, ora ancora non è stato deciso se la Juve sarà esclusa dalle Coppe 1 o 2 anni o sarà assolta.

Intanto, ci sono delle novità di calciomercato che quest’estate stanno stravolgendo tutto in Europa. Perché l’Arabia Saudita si è fatta avanti e ha deciso di stravolgere il mondo del calcio con acquisti ricchi e stipendi folli che potrebbero aver dato il via ad un vero nuovo caso di Superlega.

Superlega in Arabia Saudita

Si fa pericoloso il mondo del calcio in Europa che ora è minacciata dalla Saudi Pro League che è il campionato dell’Arabia Saudita che di fatto ha dato il via ad un vero caso di Superlega. E’ lì che gireranno tantissimi soldi con il fondo sovrano PIF che sta convincendo sempre di più grandi campioni e portando dalla sua parte un’idea che era stata lanciata da Andrea Agnelli ma con i club europei.

Superlega Arabia Saudita: alla Uefa va bene

Mentre Andrea Agnelli è stato condannato dalla Uefa e non solo anche per il caso Superlega, ora la Uefa e la FIFA restano a guardare perché accettano i soldi degli Arabi che stanno dando il via ad una vera Superlega nel proprio paese nel campionato di Saudi Pro League.

Dopo i Mondiali in Qatar sta arrivando la dimostrazione che alla FIFA e alla UEFA piacciono i soldi arabi e gli organi europei non hanno intenzione di fare niente. Per questo motivo continua il grande esodo in Arabia Saudita che sta riuscendo a convincere anche i grandi calciatori, dirigenti e allenatori del mondo del calcio per un futuro sempre più pericoloso.