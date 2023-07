Roma: messaggi d’amore, ma Tiago Pinto lo rimpiazza

La Roma sta allestendo la miglior squadra possibile per la prossima stagione e ora arrivano delle nuove notizie di calciomercato che possono incidere molto sul futuro di alcuni giocatori.

Il club giallorosso ha intenzioni serie e di provare a riportare la squadra ai massimi livelli del campionato italiano e in Europa, la dimostrazione è quella che si sta vedendo anche in queste ultime settimane.

Il club continua ad andare avanti per la propria strada e sembra avere le idee piuttosto chiare in vista del prossimo anno e di questa sessione di mercato.

Calciomercato Roma: possibile addio e nuovo acquisto

Chi non vuole restare o ha dimostrato di non avere un attaccamento forte alla Roma allora sarà messo alla porta senza esitazione. E’ questo quello che hanno intenzione di fare e stanno facendo tutti in casa giallorossa come Mourinho, Tiago Pinto e i Friedkin tutti coordinati verso lo stesso obiettivo. Dopo la Finale d’Europa League persa sembrava ci potesse essere una rivoluzione per la Roma anche partendo dallo stesso allenatore, eppure non è stato così.

Ancor di più i grandi calciatori e l’allenatore hanno dimostrato di credere in questo progetto dei Friedkin e di provare un forte sentimento per questi colori e la tifoseria che è rimasta orgogliosa di certe scelte. Per questo motivo ora il calciomercato per la Roma sembra essere in discesa e già sono arrivati rinforzi di qualità nonostante anche il prossimo anno non si giocherà la Champions League. Lo stesso vale per chi ha scelto di restare come Smalling, Dybala (salvo offerte irrinunciabili) e tanti altri.

Le prossime settimane saranno decisive per molti altri profili, tra cui anche quello di Wijnaldum che è in prestito dal PSG e sembra pronto a tornare in Francia per poi capire che sarà del suo futuro. In queste settimane si è parlato di una sua volontà di andar via dalla Roma, ma ora le cose potrebbero essere cambiate.

Roma: Wijnaldum ora vuole restare

Non sarà sfuggita a nessuno in casa Roma la storia Instagram di Wijnaldum di qualche giorno fa. Quando lunedì sera il giocatore ha deciso di postare una foto con il figlio con addosso ancora la maglia della Roma mentre per gli altri era tempo della ripresa degli allenamenti.

L’olandese è, invece, in vacanze e il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno con il club giallorosso che non ha esercitato l’opzione per il riscatto che era stata fissata a 8 milioni. Ora bisogna capire se ci sarà una nuova trattativa tra PSG e Roma per Wijnaldum.

Roma: Wijnaldum vuole tornare, Tiago Pinto punta Sabitzer

C’è stato uno strappo nel finale di stagione tra l’ambiente e la società nei confronti di Wijnaldum per l’atteggiamento che non è piaciuto in finale d’Europa League a Budapest. Il giocatore però ancora non sa che ne sarà del suo futuro al PSG e manda sui social messaggi alla Roma come a dire ‘io ci sono‘. La Roma però, con Tiago Pinto, sta provando a prendere Sabitzer.