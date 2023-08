Svolta Juventus, arriva il bomber: si risolve con lo scambio

Allegri potrà presto abbracciare il suo nuovo attaccante: Cristiano Giuntoli sta per concludere uno scambio super.

Il 1 settembre, alle ore 20, si chiuderà questo calciomercato estivo e l’impressione è che in questi ultimi giorni verrà messo a segno qualche altro colpo di grande livello. In particolare gli esperti di mercato si attendono movimenti importanti da parte della Juventus, dato che finora la Signora ha finalizzato un solo acquisto.

L’unica trattativa portata a termine dai bianconeri è quella che ha consentito a Timothy Weah di passare dal Lille alla Juventus per 12 milioni di euro.

Come noto, Giuntoli sarebbe al lavoro per rinforzare soprattutto il reparto avanzato. L’idea del nuovo direttore sportivo bianconero è quella di regalare a Massimiliano Allegri quel bomber che consentirebbe alla Signora di inserirsi prepotentemente tra le pretendenti al titolo.

Si continua a parlare di Romelu Lukaku e del possibile scambio con Dusan Vlahovic, ma negli ultimi giorni la trattativa sembra essersi arenata. Il Chelsea, infatti, non è disposto a garantire più di 25 milioni come conguaglio, mentre Madama ne vorrebbe almeno 35-40. Non è detto che Juve e Chelsea non riescano a trovare un’intesa sul filo di lana, ma in queste ultime ore sta circolando una voce che riguarda un altro scambio di attaccanti.

La Juve mette a segno lo scambio: Allegri avrà l’attaccante

La Juve sta registrando un forte interessamento da parte del Fulham per Moise Kean. I Cottagers hanno appena perso Aleksandr Mitrovic, passato all’Al-Hilal, e sono quindi alla ricerca di un valido sostituto. La scelta sarebbe ricaduta proprio su Kean, anche se l’affare non è così scontato: la Juve chiede non meno di 40 milioni per il giocatore.

Ecco perché Giuntoli sta lavorando a un piano B che consentirebbe alla Juve di arrivare a un attaccante che conosce molto bene l’ambiente bianconero. Il Football Director della Signora sta infatti parlando con l’Atletico Madrid: l’obiettivo è provare a verificare la fattibilità di uno scambio tra Moise Kean e Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo ha già vestito la maglia della Juventus in due periodi diversi (dal 2014 al 2016 e poi dal 2020 al 2022) e sarebbe ben felice di tornare alla Continassa. Dal canto suo, Moise Kean non si opporrebbe al trasferimento al Wanda Metropolitano. Resta da capire quale sarà la formula per arrivare alla conclusione dell’affare. Morata ha una clausola da 20,5 milioni di euro, pertanto i Colchoneros dovrebbero garantire alla Juve un conguaglio di almeno 10-15 milioni.