Ancelotti in Serie A nel 2024: ha già deciso

Ultime notizie di calciomercato sul futuro di Carlo Ancelotti che è pronto a tornare in Italia e in Serie A dopo aver già allenato diversi top club nella sua carriera lunga e vincente.

Importanti notizie che riguardano il futuro dell’allenatore italiano che è tra i più vincenti della storia di tutta la categoria. Si tratta di una notizia che potrebbe spaccare in due i cuori della storica tifoseria.

Perché ci sono aggiornamenti che riguardano proprio le scelte che farà anche il suo attuale club nei suoi confronti. Adesso l’allenatore è pronto ad iniziare subito una nuova sfida dopo che si saluterà con il club spagnolo.

Calciomercato: Ancelotti lascia il Real Madrid

Carlo Ancelotti è pronto a lasciare il Real Madrid in vista della prossima stagione, perché il tecnico italiano ha un contratto in scadenza nel 2024 con il club spagnolo e non sarà rinnovato salvo particolari sorprese. Infatti, si parla tanto di quello che sarà il futuro dell’allenatore italiano che è pronto per una nuova avventura il prima possibile. In tanti l’hanno accostato alla panchina della Nazionale del Brasile per il prossimo anno come nuovo ct, ma non c’è niente di vero.

Lo stesso Ancelotti ha ammesso di non avere voglia di allenare una Nazionale perché ha bisogno del lavoro quotidiano continuo con giocatori, staff e terreno di gioco. Questo può garantirglielo soltanto un club, che però dal prossimo anno non sarà il Real Madrid. Nonostante avrebbe spinto per restare anche per come ha avviato il nuovo progetto dei giovani, il club spagnolo non ci sta al momento e salvo sorprese non rinnoverà con lui il contratto.

Ancelotti torna in Serie A: c’è la Roma

Per questo motivo si aprono diversi scenari interessanti che riguardano il futuro di Ancelotti che potrebbe fare anche un grande ritorno. Magari in Premier League dove ha già allenato il Chelsea in passato o in Francia dove c’è stato il PSG che ha iniziato il nuovo cammino dello sceicco con lui. Poi c’è l’Italia e la Serie A dove è fortemente legato e in particolar modo alla Roma, la sua squadra da quando era bambino dove ci è passato anche da giocatore.

Calciomercato: la decisione di Ancelotti sulla Roma

Ancelotti può pensare di tornare in Serie A e attendere la chiamata della Roma. Perché dopo Juventus, Milan e Napoli ora l’allenatore è pronto per un’altra sfida. La Roma è in scadenza con Mourinho nel 2024 e se non rinnoverà sarà addio.

A quel punto si pensa che proprio Ancelotti possa andare ad allenare la panchina del club della Capitale. Perché la società giallorossa con l’addio di Mou punterebbe di nuovo su un grande tecnico storico e di un certo impatto mediatico.