Svuota l’armadietto e se ne va: il Milan incassa 25 milioni

Il Milan può perdere un big in questa sessione di calciomercato per 25 milioni di euro: tutti i dettagli dell’operazione

Il Milan sta andando avanti in questa sessione di mercato dopo aver chiuso l’acquisto di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, campione d’Europa in carica con la Spagna, torna in Italia dopo l’esperienza all’Atletico Madrid.

Tante sono state le critiche ricevute da Morata in patria per il rendimento con i Colchoneros e le Furie Rosse. Tuttavia, bisogna sottolineare che l’attaccante si mette sempre in mostra per il grande lavoro tattico svolto, anche quando non riesce a trovare il gol.

Sono diverse, comunque, le soluzioni che cerca il Milan sul mercato. Una di queste è quella del difensore centrale, Furlani e Moncada devono trovare il sostituto di Simon Kjaer, che ha lasciato a parametro zero i rossoneri lo scorso 30 giugno. E c’è un altro difensore che potrebbe andar via in questa sessione di mercato.

Si tratta di Malick Thiaw, che nell’ultima stagione ha sofferto come tutti i suoi compagni di reparto, ma è giovane e ha tanto mercato, soprattutto in Premier League dove necessitano di difensori forti. Su di lui c’è forte, infatti, l’interesse del Newcastle United che ha vissuto un brutta stagione.

Il Milan può dire addio a Thiaw per 25 milioni

Il Newcastle ha effettuato diverse operazioni di mercato per mettere a posto il fair play finanziario, necessario per evitare penalizzazioni in Premier League. Nonostante le restrizioni, però, i Magpies vogliono acquistare un difensore del calibro di Malick Thiaw. Per il Milan, com’è noto, non esistono incedibili e a fronte della giusta offerta, il difensore tedesco può partire.

Il Milan per dire addio a Thiaw chiede almeno 25 milioni di euro cash. Furlani e Moncada non accettano contropartite, vogliono incassare per virare su altri obiettivi. Il club rossonero, inoltre, effettuerebbe una plusvalenza importante, visto che il difensore tedesco era arrivato dallo Schalke 04 due anni fa per circa 9 milioni di euro, esclusi i bonus.

Thiaw la scorsa stagione ha collezionato 30 presenze in tutte le competizioni, siglando anche un assist in 2.161′. Tra dicembre e febbraio, però, il difensore tedesco ha avuto un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto out dal campo per praticamente due mesi. Una perdita pesantissima per la difesa di Pioli, molto criticato per la preparazione estiva e per i tanti infortuni. In ogni caso, l’obiettivo principale per la difesa del Milan è Pavlovic.