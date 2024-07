Juve, colpo di scena a Manchester: una stella bianconera fa le valigie

Colpo di scena da Manchester, fa le valigie un big della Juventus. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato in casa bianconera

È il giorno di Thiago Motta. Il nuovo allenatore della Juventus si presenta a stampa e tifosi: inizia ufficialmente la nuova era in casa bianconera dopo l’Allegri-bis. Come dichiarato da John Elkann in prima persona, quello alle porte sarà “l’anno zero” per la Juve del nuovo corso targato Giuntoli-Thiago Motta.

La rivoluzione dei bianconeri parte dal calciomercato estivo, con i primi colpi in entrata già ufficializzati dalla società. Il neo allenatore ha accolto Di Gregorio, Douglas Luiz e Khéphren Thuram e attende ora Todibo e Koopmeiners in cima alla lista. Una rivoluzione che riguarda anche la porta: il nuovo titolare sarà Michele Di Gregorio, prelevato dal Monza per il dopo Szczesny, affiancato dall’esperienza di Perin e Pinsoglio. Giuntoli ed il suo staff sono ora chiamati a risolvere la questione Szczesny. Nelle ultime settimane, infatti, ha avuto una brusca frenata il suo trasferimento in Arabia Saudita.

L’estremo difensore polacco sembrava destinato all’Al-Nassr dell’ex compagno di Cristiano Ronaldo. Il giocatore, però, non sembra convinto della destinazione e preferirebbe proseguire in Europa i suoi ultimi anni di carriera. Szczesny rappresenta così il sogno di mercato del Monza di Galliani, che negli ultimi giorni ha ammesso: “Un suo arrivo certamente farebbe crescere il Monza. È un grande campione, è difficile da pensare. Però lasciatemi sognare, malgrado l’età mi piace ancora sognare”.

Calciomercato Juve, possibile svolta per il futuro di Szczesny: le ultime

Importanti novità in questo senso arrivano da Manchester. Sarebbe infatti saltato il trasferimento di Ederson, portiere titolare del Manchester City, all’Al-Nassr. Il motivo è l’elevata richiesta fatta dai Citizens per privarsi dell’estremo difensore brasiliano.

Il club saudita potrebbe così tornare con forza su Szczesny. Stando alle ultime indiscrezioni, però, il prescelto sarebbe ormai Bento, ex obiettivo dell’Inter. Il portiere brasiliano dell’Athletico Paranaense è in pole position e sarebbe sempre più vicino al trasferimento nella Saudi Pro League alla corte di Cristiano Ronaldo. Si parla addirittura di possibile visite mediche nelle prossime ore direttamente nel ritiro del club saudita. Per Szczesny e la Juve, dunque, rischia di sfumare definitivamente l’affare con l’Al-Nassr. Una ‘grana’ da risolvere in fretta per Cristiano Giuntoli e la dirigenza bianconera.