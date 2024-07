Esonero Fonseca, follia Milan: il sostituto è già pronto

Il Milan ha già pronto il sostituto di Paulo Fonseca: l’esonero è una follia per il club rossonero che prepara il ribaltone, tutti i dettagli

La decisione di affidare la panchina del Milan a Paulo Fonseca è stata aspramente criticata dai tifosi e anche da alcuni addetti ai lavori. L’addio di Stefano Pioli sembrava fosse l’inizio di una storia diversa.

In realtà, il club rossonero aveva scelto di ingaggiare Julen Lopetegui, ma i tifosi si sono imposti contro quest’affare ed è saltato tutto. D’altra parte, il Milan non ha mai voluto Antonio Conte – il sogno di tanti -, dunque ha deciso di puntare su Fonseca.

Una scelta più che divisiva, come del resto è anche la conduzione del mercato del Milan. Il colpo sfumato relativo a Zirkzee ha portato tante critiche, anche se Morata può placare il malumore dei tifosi.

La speranza per il club è che Fonseca faccia bene, proseguendo un gioco offensivo e verticale, magari prendendo qualche gol in meno. Proprio la fase difensiva è stato il punto debole del Milan nella scorsa stagione, con 69 gol subiti in tutte le competizioni, di cui 49 soltanto in Serie A. Quello che però potrebbe fare il club rossonero se Fonseca dovesse andar male è una vera e propria follia.

Milan, il sostituto di Fonseca è già pronto: clamoroso ritorno

Paulo Fonseca sa bene che si gioca una grande chance dopo aver fatto una buona stagione al Lille, dove però ha perso proprio all’ultimo la qualificazione in Champions League. E il Milan si sarebbe già cautelato con il sostituto per una scelta clamorosa: si tratta di Massimiliano Allegri, molto stimato da Zlatan Ibrahimovic, che sarebbe la prima scelta in caso di fallimento.

Allegri al momento è libero dopo la triste seconda parentesi alla Juve e attende una chiamata da un club importante in Europa. Si sente ancora protagonista, non vuole allenare in Arabia Saudita e il Milan rappresenta una scelta molto gradita. Anche perché ha già vinto uno scudetto nel 2010/11, tra l’altro proprio con Ibra in squadra.

Il fallimento di Fonseca al Milan, chiaramente, non se lo augura nessuno. Nemmeno i tifosi che non lo stimano. Tuttavia, un club grande deve tenere aperte tutte le porte e Allegri avrebbe già dato massima disponibilità. Già prima del portoghese si era parlato dell’arrivo del tecnico ex Juve, ma l’ingaggio molto oneroso ha frenato qualsiasi tipo di pensiero. A stagione in corso le cose potrebbero essere diverse.