Calciomercato Inter: è fatta per Icardi, le cifre

Dopo settimane intense di trattative la tanto attesa fumata bianca per il trasferimento di Mauro Icardi in questo calciomercato è finalmente arrivata. Per l’ex Inter si sono ipotizzate tantissime destinazioni diverse, ma alla fine ha contato la volontà dell’argentino, che a quanto pare è stata esaudita.

E’ davvero questione di giorni prima che Icardi venga presentato come nuovo giocatore del club, visto che prima ci sono da sistemare alcuni -importanti- aspetti burocratici, che comunque non metterebbero assolutamente a rischio l’operazione.

Confermato l’addio al PSG, in queste ore sarebbero iniziate ad uscire fuori anche le cifre definite dell’accordo relativo al trasferimento dell’argentino, che fanno sorridere non solo il club parigino ma anche l’Inter. Ecco perché.

Calciomercato Inter: è fatta per Mauro Icardi, ecco dove va

Importanti ma soprattutto definitive novità arrivano in merito al futuro di Mauro Icardi in questo calciomercato. In uscita dal PSG, l’attaccante argentino nel corso di queste settimane è stato accostato a tantissimi club, ma dati i costi legati alla sua operazioni pochi di questi hanno compiuto passi concreti nei suoi confronti.

Non a caso per l’ex Inter si è parlato tanto di Serie A, e si credeva potesse davvero tornare a giocare in Italia, come anche aveva lasciato intendere la moglie agente Wanda Nara sui propri canali social, ma alla fine la scelta definitiva di Mauro Icardi è ricaduta su una destinazione che potesse essere il più funzionale possibile per il proseguo della sua carriera. La fumata bianca è, dunque, arrivata, con l’argentino che dirà una volta e per tutte addio al PSG in questo calciomercato.

Stando dunque a quanto riportato da Calcio&Finanza, Mauro Icardi si trasferirà a titolo definitivo al Galatasaray, operazione che farà sorridere anche l’Inter, visto che i nerazzurri guadagneranno anche loro un qualcosa da questa, comunque importante, cessione dei parigini.

Inter, Icardi va al Galatasaray: le cifre

Mauro Icardi si trasferirà a titolo definitivo al Galatasaray in questo calciomercato. Il club di Istanbul ha raggiunto un accordo con il PSG sulla base di 10 milioni di euro, mentre per l’argentino è pronto un triennale da 10 milioni di euro netti a stagione secondo le ultime indiscrezioni.

Con la cessione di Icardi a titolo definitivo, come detto, a sorridere sono anche le casse dell’Inter, dato che secondo accordi questa operazione consente ai nerazzurri di incassare il 5% per il contributo di solidarietà, che viene elargito ai club che hanno contribuito alla crescita professionale del giocatore.

Stando a Calcio&Finanza, dei 500mila euro previsti per il contributo di solidarietà l’Inter guadagnare ben 105mila euro.

Futuro Icardi: possibile futuro in Argentina

Mauro Icardi nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Galatasaray, ma a quanto pare l’argentino potrebbe finire in prestito in Argentina. Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Inter potrebbe andare a giocare per 6 mesi al Newell’s Old Boys per stare accanto alla moglie Wanda Nara, attualmente ricoverata a Rosario per una leucemia.