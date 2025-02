Theo Hernandez lascia il Milan, dopo il rosso è finita

La recente espulsione di Theo Hernandez durante la partita di ritorno degli spareggi di Champions League contro il Feyenoord ha segnato un punto di non ritorno nel rapporto tra il giocatore francese e l’AC Milan.

L’incontro, terminato 1-1 a San Siro, ha sancito l’eliminazione dei rossoneri dalla competizione europea, con un risultato complessivo di 2-1 a favore degli olandesi.

L’episodio chiave si è verificato al 51° minuto, quando Hernandez ha ricevuto il secondo cartellino giallo per simulazione, lasciando la squadra in inferiorità numerica in un momento cruciale del match.

L’arbitro polacco Szymon Marciniak non ha esitato a estrarre il secondo giallo dopo aver giudicato che il terzino sinistro avesse accentuato la caduta in area avversaria senza un contatto significativo. Questo episodio ha scatenato immediate critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori, mettendo in discussione la professionalità e la maturità del giocatore in situazioni ad alta pressione.

L’allenatore del Milan, Sérgio Conceição, ha cercato di assumersi la responsabilità dell’eliminazione, dichiarando: “Il responsabile sono io”. Tuttavia, è innegabile che l’espulsione di Hernandez abbia avuto un impatto determinante sull’esito della partita. Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra il giocatore e il club. Secondo fonti vicine alla società, il rapporto tra Hernandez e il Milan si è progressivamente deteriorato nel corso della stagione, complice anche una trattativa per il rinnovo contrattuale che non ha mai trovato una conclusione positiva.

Cosa accadrà a Hernandez?

Il contratto di Hernandez con il Milan scade nel 2026, ma le recenti vicissitudini hanno spinto la dirigenza a considerare seriamente la sua cessione nella prossima finestra di mercato estiva. Già durante il mercato di gennaio, il club aveva valutato la possibilità di una sua partenza, con offerte che si aggiravano intorno ai 50 milioni di euro. Tuttavia, l’attuale clima di incertezza e le prestazioni altalenanti del giocatore potrebbero ridurre il suo valore di mercato, rendendo plausibile una cessione per una cifra compresa tra i 40 e i 45 milioni di euro.

La situazione è ulteriormente complicata da questioni extracampo. Voci insistenti parlano di una vita privata turbolenta e di un atteggiamento poco professionale durante gli allenamenti, elementi che avrebbero contribuito a incrinare ulteriormente il rapporto con lo staff tecnico e la dirigenza. L’espulsione contro il Feyenoord è stata solo l’ultimo di una serie di episodi controversi che hanno messo in discussione l’impegno e la dedizione di Hernandez nei confronti del club.

In risposta a questi eventi, il Milan avrebbe deciso di imporre una multa significativa al giocatore per l’espulsione ritenuta evitabile e per il danno arrecato all’immagine e agli obiettivi sportivi della società. Questa sanzione disciplinare rappresenta un ulteriore segnale della frattura ormai insanabile tra le parti.

Guardando al futuro, la priorità del Milan sarà trovare un acquirente disposto a investire su Hernandez, nonostante le recenti controversie. La dirigenza dovrà lavorare attentamente per valorizzare al meglio il giocatore sul mercato, cercando di ottenere una cifra che possa essere reinvestita per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel frattempo, il club dovrà gestire con attenzione la situazione interna, mantenendo alta la concentrazione del gruppo e cercando di evitare ulteriori distrazioni che possano compromettere il finale di stagione.

In conclusione, l’addio di Theo Hernandez al Milan appare ormai inevitabile. Un rapporto iniziato con grandi aspettative sembra destinato a concludersi prematuramente, segnato da episodi che hanno minato la fiducia reciproca. Per entrambe le parti, una separazione consensuale potrebbe rappresentare la soluzione migliore per voltare pagina e perseguire nuovi obiettivi con rinnovata determinazione.