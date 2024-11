Thiago Motta ha posto il veto: non tornerà alla Juventus

Il giocatore sperava di poter tornare alla Juve dopo l’addio ma Thiago Motta è stato categorico! Il tecnico ha posto il veto e ha detto di no!

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia dell’infortunio di Cabal alla Juventus. Un periodo sciagurato con gli infortuni per i bianconeri che in difesa dovevano già sopperire all’assenza per l’intera stagione di Bremer. Come se non bastasse anche le situazioni relative a Nico Gonzalez e Milik sono tutte da decifrare e al momento non ci sono tempi di recupero certi. Un KO dopo l’altro sta davvero gettando nello sconforto Thiago Motta e i dirigenti piemontesi.

Giuntoli e compagnia, infatti, ora dovranno intervenire pesantemente a gennaio per prendere tre-quattro calciatori a low cost, non potendosi permettere spese particolarmente esose. Solo per restare in difesa, la situazione appare critica. Tanto da valutare il ritorno di un ex sul quale però sembra ci sia stato il no categorico da parte di Thiago Motta.

Non torna alla Juve, Thiago Motta è stato categorico: i dettagli

Già prima che si facesse male Cabal sia il tecnico che i dirigenti avevano asserito come la priorità a gennaio è prendere un difensore, possibilmente di spessore in quanto deve sostituire il totem difensivo della squadra. Adesso l’urgenza sarà ancora più palese. C’è stata un’idea nelle ultime ore di riportare indietro un giocatore che ha salutato Torino appena qualche mese fa dopo anni di onorata militanza in bianconero.

Daniele Rugani ha giocato nella Juve dal 2015 al 2024, tranne per due prestiti tra il 2020 e il 2021 prima in Francia al Rennes e poi al Cagliari. Il difensore era andato in scadenza la scorsa estate, non rinnovando il suo accordo per mancanza di motivazioni pur non facendo mai polemica e accettando il suo ruolo di eterno comprimario. Proprio per mancanza di motivazioni era stato mandato via e sempre per questo motivo Thiago Motta ha rigettato al mittente la possibilità di riprenderlo. Non tornerà, come asserito dagli insider Salt & Pepper. La società dovrà guardare altrove. Si pensa a Mario Rui che Giuntoli conosce molto bene. Si lavora comunque a operazioni low cost.

Rugani, intanto, è finito all’Ajax dove sta faticando a trovare spazio. Gli olandesi sono lanciati verso una stagione da protagonisti e per il classe ’94 non è facile imporsi in una nuova realtà, lontano dall’Italia e che gioca un calcio europeo. Per questo un suo addio, anche dopo solo sei mesi con i “Lancieri” è da mettere in conto. Ma non per tornare alla Juve.