Ribaltone Guardiola: accordo chiuso e firma

Cambia il futuro di Pep Guardiola, il tecnico catalano ha trovato l’accordo: firma vicina, i tifosi possono esultare

La carriera di Pep Guardiola potrebbe cambiare da un momento all’altro. Il tecnico catalano, dal 2016 alla guida del Manchester City, club con cui ha vinto praticamente tutto, sta valutando in questi mesi le opzioni per il suo futuro. E non è detto che la permanenza alla guida dei Citizen sia così scontata.

Con un contratto in scadenza nel giugno 2025, è chiaro che una decisione da parte dell’ex allenatore del Bayern Monaco e del Barcellona dovrà arrivare in questi mesi, se non addirittura in queste settimane. Non a caso, si sono moltiplicate in questi giorni le voci di varie trattative portate avanti dall’allenatore e dal suo entourage.

Trattative che, a quanto pare, avrebbero portato a una clamorosa novità. Il ribaltone è servito, e proprio quando tutto sembrava andare in una direzione, ancora una volta Pep avrebbe deciso di sorprendere tutti, regalando una gioia immensa ai tifosi. Stando alle ultimissime provenienti dall’Inghilterra, l’accordo sarebbe stato trovato e ormai mancherebbe solo la firma.

Svolta Guardiola, c’è l’accordo: firma imminente, cosa sta succedendo

Sogno proibito di tantissime squadre in tutto il mondo, comprese le italiane, con Juventus e Inter che avrebbero potuto rappresentare delle soluzioni per Pep qualora avesse voluto tentare un’avventura in Serie A, a quanto sembra il tecnico catalano non è davvero intenzionato a lasciare la Premier.

Allenare nel campionato più bello al mondo è qualcosa cui evidentemente non vuole rinunciare. Per questo motivo, prima ancora di ascoltare offerte provenienti dall’estero, Guardiola avrebbe dato priorità alla permanenza in Premier.

In particolare avrebbe continuato a portare avanti i discorsi con la dirigenza del City per un rinnovo che sembrava impossibile, ma che potrebbe invece essere ratificato nei prossimi giorni.

Stando a quanto riferito da Football Insider, il tecnico dei Citizen, accostato in queste settimane soprattutto a panchine di nazionali, tra cui Brasile e Inghilterra, avrebbe trovato negli scorsi giorni un accordo di massima con i vertici del club per prolungare il suo contratto.

“Al 99% è fatta“, avrebbero assicurato alcune fonti vicine all’allenatore e al club, e l’annuncio dovrebbe arrivare tra non molto. Si vocifera addirittura di un comunicato ufficiale da diffondere già nei prossimi giorni.

Almeno per un’altra stagione il tecnico catalano dovrebbe quindi rimanere alla guida del City, prolungando la sua attuale scadenza fino all’estate del 2026, quando probabilmente sarà anche chiaro quale sarà il futuro del club, sotto indagine ormai da tempo per una serie di violazioni del fair play finanziario.