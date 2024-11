Scambio più soldi al Milan: Leao porta il nuovo bomber in rossonero

Offerta monstre per Rafael Leao: soldi più un top player, affare clamoroso per il Milan

L’avventura di Rafael Leao al Milan potrebbe essere agli sgoccioli. Nonostante nelle ultime settimane ci sia stata una sorta di riappacificazione tra il campione portoghese e il tecnico Paulo Fonseca, a partire dall’impresa di Madrid che ha visto l’attaccante tra i protagonisti, il suo futuro resta tutto da scrivere. E non è detto che possa essere un futuro rossonero ancora a lungo.

La tensione che, in questi primi mesi di stagione, si è venuta a creare tra Leao e l’ambiente rossonero ha infatti destato l’interesse di tante big in giro per l’Europa. In particolar modo di una, da tempo interessata al campione portoghese ma fin qui consapevole che non sarebbe bastata un’offerta importante per tentare la dirigenza rossonera.

Anche perché, va sottolineato, fino a questa stagione Leao al Milan è stato molto bene, si è sempre sentito al centro del progetto, coccolato dall’ambiente, e non ha mai alzato la voce per provare nuove esperienze. Blindato da un contratto lungo, con clausola da circa 150 milioni, sembrava quindi destinato a rimanere in rossonero ancora per molti anni.

Le vicissitudini degli ultimi tempi hanno invece alimentato le speranze in almeno un grande club europeo, pronto a tentare il giocatore con una super offerta di contratto, e al contempo a solleticare il Milan attraverso una proposta di scambio con conguaglio a favore della società rossonera.

Milan, Leao ai saluti: in arrivo una super offerta di scambio

La big europea che maggiormente, in queste settimane, sembra al lavoro per portare a casa un’ala che possa giocare soprattutto a sinistra è il Barcellona. Lo dimostrano le voci insistenti di un interesse per Khvicha Kvaratskhelia, altro grande protagonista del campionato italiano.

Secondo fonti spagnole, il primo obiettivo nella lista del club blaugrana non sarebbe però il georgiano, bensì Leao, visto non solo come un calciatore più adatto, ma anche economicamente meno impegnativo, considerando le difficoltà avute dal portoghese in questi primi mesi di stagione.

Secondo Elnacional.cat, in questo momento i rossoneri per cederlo sarebbero disposti ad accettare anche una proposta di molto inferiore al valore della clausola. Si parla addirittura di circa 65 milioni di euro, prezzo che potrebbe essere ancora abbassato tramite l’inserimento di una contropartita tecnica di grande interesse per il club. E il nome giusto potrebbe essere quello di Ansu Fati.

L’ex predestinato del Barça, fino a due anni fa considerato da molti come il possibile erede di Leo Messi, nell’ultima stagione in prestito al Brighton non ha fatto benissimo, e al rientro in Spagna ha mostrato segnali preoccupanti d’involuzione. Tuttavia, in Catalogna sono convinti che un profilo come il suo possa essere preso in grande considerazione dal Milan.

La società rossonera negli ultimi tempi si è infatti specializzata nel rivitalizzare i giocatori in difficoltà, come Tomori, Pulisic, Brahim o Theo, e anche con Ansu Fati potrebbe riuscire in un’impresa simile, ritrovandosi così in casa non solo il sostituto ideale per Leao, ma anche un importante conguaglio economico da poter utilizzare per rinforzarsi in altri reparti.