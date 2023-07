Infortunio in Serie A, il club resta senza portiere: il comunicato

Uno dei migliori portieri in Serie A finisce ai box e il club resta senza portiere in questo pre-campionato, con le sue condizioni da valutare.

L’infortunio non è di poco conto e il club, attraverso un comunicato ufficiale, ha svelato quelle che sono le condizioni dell’estremo difensore che vanno monitorate adesso giorno per giorno, in attesa di nuovi responsi.

Le condizioni dopo l’infortunio dunque sono state svelate in una nota ufficiale pubblicata dal club e, saltando il pre-campionato, dovrà essere chiaro cosa succederà da qui in avanti tra le scelte in porta considerando che il club che ha alte ambizioni per la prossima stagione in Serie A, si ritrova ora senza il proprio portiere titolare.

Serie A, infortunio tra i pali: l’annuncio del club italiano

Brutte notizie dal ritiro dove, il portiere titolare, è finito ai box a causa di un infortunio di natura muscolare.

Sono giorni in cui cominciano i primi test dove si alza il livello delle sfide amichevoli e, uno dei principali club italiani in Serie A, deve fare a meno del proprio estremo difensore titolare, trovandosi con chi è probabilmente ai margini del progetto tecnico, a dover fronteggiare le gare amichevoli del pre-campionato.

A svelare le condizioni di Vanja Milinkovic-Savic, portiere che ha subìto un infortunio, è il Torino. Il club granata ha reso note quelle che sono state le risposte agli esami strumentali svolti dallo staff medico. Ecco, di seguito, la nota ufficiale del club.

Torino, infortunio Milinkovic-Savic: il comunicato ufficiale

Il Torino ha reso note le condizioni di Vanja Milinkovic-Savic dopo l’infortunio. Ecco il comunicato dal sito ufficiale del club piemontese:

“Il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, è stato sottoposto agli esami strumentali a seguito del suo infortunio. Aveva accusato precedentemente un fastidio muscolare e, per lui, si tratta di una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro”.

Torino, Milinkovic-Savic out per infortunio: i tempi di recupero

Sono da chiarire quali saranno i tempi di recupero sull’infortunio di Milinkovic-Savic considerando che la stagione del Torino comincerà tra meno di un mese. Perché, a differenza dei club ai vertici della classifica dello scorso campionato, il club granata dovrà cominciare la stagione a partire da metà agosto quando, prima dell’inizio del campionato, dovrà sostenere l’impegno della Coppa Italia.

La speranza del Torino è quella di veder smaltire l’infortunio, da parte di Milinkovic-Savic, entro l’inizio del campionato. I granata sfideranno il Cagliari nella prima gara di campionato e, Milinkovic-Savic, vorrebbe esserci addirittura già per la sfida di metà agosto di Coppa Italia, contro la Feralpi Salò o il Vicenza. Le sue condizioni continueranno ad essere monitorate.