Quattro club squalificati dalla Coppa Italia: stravolto il tabellone

Quattro club italiani squalificati dalla Coppa Italia a causa di alcune vicende che hanno riguardato la passata stagione.

Sbattuti fuori per questioni legali i quattro club coinvolti nella vicenda, con la Lega Serie A che attraverso il proprio sito ufficiale ha svelato quelli che sono i motivi della stessa esclusione per le società italiane.

Quest’oggi, la FIGC ha pubblicato l’intero tabellone della Coppa Italia, con tutti gli accoppiamenti anche per i club tra i migliori della competizione che partiranno dagli ottavi di finale di Coppa Italia che si disputeranno da gennaio 2024 in poi.

Coppa Italia, escluse quattro squadre: il motivo della squalifica

La Coppa Italia prende forma e, a partire dal 5-6 agosto si comincerà a disputare la prima fase eliminatoria dei preliminari della stessa competizione 2023/2024.

Il Catanzaro affronterà il Foggia in casa nella sfida dell’anticipo del 5 agosto, poi verranno fuori le altre sfide a partire dunque dalla prima settimana di agosto.

Il tabellone però, pubblicato quest’oggi nel sorteggio della Coppa Italia, vede stravolgimenti a seguito delle battaglie legali che stanno riguardando, tra gli altri, anche club storici importanti in Italia. Tant’è che non parteciperanno alla Coppa Italia ben quattro squadre che, nel tabellone, non sono presenti.

Coppa Italia, i quattro club esclusi dalla competizione: ecco di quali club si tratta

Sono stati esclusi i club coinvolti nelle vicende legali che riguardano l’ammissione ai campionati di primo livello in Italia. La squalifica dalla Coppa Italia perché sono state escluse dai tabelloni ben quattro squadre.

Si tratta di Brescia e Perugia, così come la Reggina e il Lecco. Tutte le squadre citate non sono infatti fuori dalla Coppa Italia a causa dell’incertezza legata alla presenza nei prossimi campionati di Serie B e Serie C.

Ultime sulla Coppa Italia: il tabellone completo e gli accoppiamenti delle big

Ci sono le esclusioni dunque dalla Coppa Italia, con squalifica, per i quattro club citati. Ma il tabellone è ad oggi completo, con le big di Serie A che disputeranno le loro prime partite a partire da gennaio. Tra i club testa di serie della competizione ci sono i campioni d’Italia del Napoli, nel lato di Juventus, Roma e Lazio. I club rischiano di incrociarsi dunque prima della finale, dove al lato opposto ci sono già qualificate agli ottavi di finale, Fiorentina, Inter, Milan e Atalanta. Il Derby di Milano potrebbe venir fuori in semifinale, mentre il Derby di Roma ai quarti di finale. Stessa sorte di quest’ultime tra Napoli e Juventus nella sfida da ex per Cristiano Giuntoli, ormai ex ds del Napoli campione dello Scudetto vinto dal club azzurro.