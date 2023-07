Commisso ci prova: 10 milioni, affare Fiorentina-Inter

La Fiorentina tenta il blitz: affare delicato ma le aperture non mancano e l’Inter potrebbe accettare l’offerta.

Tre innesti di qualità, funzionali al gioco di Italiano per una Fiorentina che vuole alzare il target dopo la passata stagione.

Le finali hanno lasciato l’amaro in bocca, confermando però che il progetto di Commisso è mirato a riportare in alto una squadra che ora medita di rafforzarsi. Le prime mosse sul mercato confermano che le ambizioni sono chiare.

Parisi è l’esterno emergente cercato da mezza Serie A, Sabiri cerca la vera consacrazione mentre Arthur è fortemente intenzionato a smentire i detrattori. Operazioni rischiose, quasi scommesse, che se azzeccate potrebbero però davvero rappresentare una svolta per Italiano.

Il tecnico apprezza, lavora, ma attende ancora una pedina che manca. Ecco perché Commisso avrebbe dato l’ok, e il club potrebbe trattare con l’Inter. C’è un calciatore che piace molto allo staff tecnico gigliato, e potrebbe trovare a Firenze l’ambiente giusto per dimostrare che quanto di buono si dice sul suo conto corrisponde a realtà.

La Fiorentina tenta il blitz: Ausilio ascolta l’offerta

Nessun incontro previsto, solo voci, che ben presto potrebbero trasformarsi in un colloquio. La Fiorentina potrebbe allacciare i contatti con i nerazzurri, e l’obiettivo è ben preciso.

Italiano cerca infatti un portiere affidabile, e potrebbe bussare per tentare di portare in viola Filip Stankovic. Il figlio di Dejan, una vera e propria bandiera dell’Inter, è tenuto in grandissima considerazione in nerazzurro, ma riflette sulle vicende che riguardano proprio il mercato dei nerazzurri. Nonostante le partenze di Onana, Handanovic e Cordaz, il club ha deciso di riportare alla base Di Gennaro, pronto a fare da terzo portiere.

I nerazzurri, intanto, provano a tenere aperta una porticina per lavorare su Trubin e non mollano la pista che porta a Sommer, confermando di fatto che i tre estremi difensori scelti per la prossima stagione dovrebbero essere questi. Stando a questa idea del club, non ci sarebbe spazio per Filip Stankovic, di ritorno dopo il prestito al Volendam. Ecco perché la Fiorentina, sempre a caccia di portieri affidabili, potrebbe farsi avanti e approfittare di questa situazione.

La valutazione dell’estremo difensore è di 10 milioni, ma a Milano non accetterebbero facilmente una partenza a titolo definitivo. Potrebbe quindi concretizzarsi l’idea di un prestito o una formula che possa mettere d’accordo i due club, pronti ad incontrarsi qualora questa pista di mercato prendesse piede. Italiano riflette e Commisso è pronto a regalare a Stankovic una esperienza importante in Serie A.