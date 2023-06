Tradimento totale: Kessié lascia il Milan senza parole

A 26 anni è ancora uno degli obiettivi più ambiti sul mercato. L’ex rossonero potrebbe tornare presto in serie A.

Franck Kessié ha lasciato il Milan al termine del campionato 2021-2022, troppo forte l’attrazione del Barcellona. L’ivoriano andò via a parametro zero, rifiutando i 4,5 milioni netti l’anno offerti dai rossoneri, dicendo sì ai 7 messi sul piatto dai catalani. L’addio del centrocampista si è fatto decisamente sentire nello scacchiere di Stefano Pioli.

L’ex Cesena, insieme con Alessandro Tonali, garantiva uno scudo che rappresentava la prima diga davanti alla porta difesa da Mike Maignan. Di fatto Kessie non è stato sostituito. Accanto al mediano cresciuto a Brescia, si sono alternati Ismael Bennacer e Rade Krunic. Il primo è più un regista, il secondo ha tante qualità, ma non è uno specifico del ruolo.

Purtroppo per lui, la prima stagione al Barcellona è stata deludente. Kessie in Liga ha giocato 28 gare, 1 gol e 1 assist ma solo 916 minuti in campo. Da titolare, Xavi l’ha schierato solo 7 volte. Per il gemello di Iniesta, il talento di Ouragahio è tutt’altro che un intoccabile.

Il Barca lo scarica: Kessié apre a Juventus e Inter

Con i blaugrana, Kessié ha vinto già uno scudetto e una Supercoppa spagnola, ma il suo destino appare lontano da Barcellona. Il club di Joan Laporta, ammesso che non venga squalificato dalla Uefa per la vicenda legata all’ex arbitro Jose Maria Enriquez Negreira, ha di fatto deciso di metterlo sul mercato. I catalani devono incassare 100 milioni il prima possibile e l’ex milanista è ritenuto un bancomat di valore assoluto.

Il centrocampista quindi è sul mercato. In realtà già da marzo, i primi a farci un pensiero erano stati Maldini e Massara. Conoscendo il valore del giocatore, utilizzabile anche in una difesa a quattro da centrale, i due uomini mercato rossoneri pensavano ad un suo ritorno, visti comunque i buoni rapporti con la dirigenza blaugrana.

Ora Maldini e Massara non ci sono più. Il loro erede Moncada non sembra puntare ancora su Kessié, apprezzato invece da altre due big italiane. In prima fila, non da oggi, resta l’Inter di Simone Inzaghi. L’ad Beppe Marotta e dil ds, Piero Ausilio, sul piatto possono mettere Marcelo Brozovic, 30 anni, regista basso che a Xavi potrebbe fare decisamente comodo, soprattutto dopo l’addio di Busquets.

L’altra big sull’ivoriano è la Juventus, Senza Champions e con un budget più limitato, i bianconeri sono decisamente indietro nella corsa a Kessie. Come sempre, chi vorrà l’ex Milan dovrà fare i conti con la Premier. Il Liverpool e lo United avrebbero già fatto sondaggi, con le tasche piene gli inglesi partono sempre un metro avanti.