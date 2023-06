Trenta milioni subito: ecco Kessié!

Il calciomercato estivo registrerà con ogni probabilità l’addio di Kessie al Barcellona: già pronta una super offerta

Manca meno di un mese alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato ed in tal senso i nomi che fioccano come potenziali grandi colpi per le big di tutta Europa continuano a moltiplicarsi. Tra queste vi è chiaramente l’Inter.

La stagione strepitosa vissuta dalla squadra di Simone Inzaghi potrebbe attirare diversi colpi di spessore per potenziare la rosa. In entrata, uno dei nomi che è stato accostato con forza – e accade tutt’ora – all’Inter è quello di Franck Kessie. L’ex milanista, già molto vicino a ritrasferirsi a Milano lo scorso inverno nello scambio poi sfumato con Brozovic, è sempre più vicino a cambiare casacca. Dalla Spagna arrivano novità importanti, una vera e propria prima offerta per il cartellino dell’ex milanista. ma andiamo con ordine.

Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, il futuro di Franck Kessie sarà quasi sicuramente lontano da Barcellona. Si tratta di una decisione inevitabile del club catalano che per fare cassa e alleggerire il monte ingaggi, daranno spazio alle partenze di diversi esuberi di lusso. E nonostante Kessie abbia trovato un discreto spazio a causa degli infortuni di alcuni compagni, la valutazione di Xavi su di lui è stata perlopiù negativa.

Kessie, assalto inatteso: firma sempre più vicina

Il centrocampista classe 1996, arrivato a zero a Barcellona dopo il contestato addio al Milan post Scudetto, sembrerebbe pronto a salutare subito i blaugrana. Ma non per l’Inter. A sorpresa, infatti, il media iberico sottolinea come un top club inglese sia in vantaggio su tutti per la firma di Kessie.

Si tratta del Liverpool che avrebbe già avanzato una proposta da ben 30 milioni, cifra che farebbe assolutamente contento Joan Laporta. Jurgen Klopp è un estimatore di Kessie e lo vorrebbe alle sue dipendenze, dando nuove energie ed un volto sicuramente più vincente alla mediana del Liverpool. La squadra inglese ha toppato in tutto e per tutto quest’anno, senza riuscire nemmeno a qualificarsi per la prossima Champions League. Per tale ragione, il calciomercato estivo riserverà colpi di grande spessore per la squadra in mano al manager tedesco.

E Kessie, ormai già con più di un piede fuori dal Barcellona, sembrerebbe poter essere l’acquisto perfetto. Pronto a rimpiazzare Keita, in partenza a zero, prendendo per mano la mediana dei ‘Reds’. La prima proposta è dunque già finita sul piatto, adesso starà al Barcellona decidere se lasciar partire subito Kessie o provare a tirare maggiormente la corda. L’ex Milan, in quella che dovrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia dei catalani, ha accumulato 43 presenze tra campionato e coppe, con 3 reti e 3 assist vincenti all’attivo.