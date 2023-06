Effetto domino Mourinho: ne arrivano altri due

La finale di Europa League persa contro il Siviglia, ha rafforzato ulteriormente il legame tra José Mourinho e la Roma.

Mourinho resta a Roma? Lo ‘Special One’, dopo un periodo di riflessione, pare aver deciso di restare nella capitale anche in futuro. La notizia ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, che vedono nel tecnico portoghese il profilo giusto per vincere sia in Italia che in Europa.

Vista la permanenza nella capitale, la società si è già messa al lavoro per cercare di accontentare il proprio allenatore. Oltre a Smalling, che dopo un lungo tira e molla ha rinnovato il proprio contratto, la Roma ha praticamente chiuso l’acquisto a parametro zero di Aouar, che a breve apporrà la firma su un quinquennale. Un altro colpo che la dirigenza capitolina può chiudere a breve è Evan Ndicka, che si svincolerà dall’Eintracht il primo luglio. Si tratterebbe di un colpo importante per Mourinho, che aggiungerebbe un giocatore dalla grande esperienze nel reparto arretrato nonostante la giovane età. Tiago Pinto sta lavorando anche per centrocampo e attacco, con due grandi del calcio europeo che potrebbero presto abbracciare José Mourinho.

Non solo Aouar e Ndicka, la Roma non si ferma: doppio colpaccio dalla Premier

Con Aouar e Ndicka la Roma non ha nessuna intenzione di fermarsi. I giallorossi, visti i problemi relativi al fair play finanziario, stanno pensando di mettere a segno colpi importanti a parametro zero.

Il centrocampo e l’attacco sono i reparti che Tiago Pinto dovrà rinforzare, per regalare al tecnico portoghese calciatori di qualità ed esperienza. Per quanto riguarda la zona centrale del campo, il nome che più stuzzica il club giallorosso è quello di Youri Tielemans, belga classe 1997 del Leicester. Vista la retrocessione delle ‘Foxes’, il ragazzo ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza il 30 giugno. La concorrenza è folta, ma la presenza di José Mourinho può rappresentare un vantaggio per i capitolini.

Il colpo più grande, però, la Roma sta cercando di farlo nel reparto avanzato. Il nome che fa sognare è quello di Roberto Firmino, brasiliano classe 1991 in scadenza con il Liverpool. Dopo otto anni passati ad Anfield, il ragazzo ha deciso di non rinnovare per provare una nuova avventura.

Visto il grave infortunio accorso ad Abraham, che tornerà addirittura nel 2024, la società giallorossa è alla ricerca di un colpo da novanta per sostituirlo. Firmino rappresenta il profilo perfetto per lo ‘Special One’, che andrebbe a rinforzare la rosa sia in termini di qualità che di esperienza. La Roma è pronta a regalare grandi colpi al tecnico, per cercare di primeggiare in Italia e in Europa. Il popolo giallorosso ora sogna davvero.