“Lo seguono da anni”, annuncio a sorpresa sul Napoli

Napoli protagonista sul mercato: dopo Natan può concludersi un’altra trattativa, tifosi sorpresi dopo l’annuncio.

Il mercato del Napoli si sblocca. Niente annunci, poche risposte a qualche polemica sulla difficoltà del club nel trovare le pedine giuste, e il motivo è abbastanza chiaro.

A Napoli sono ben consapevoli di essere ancora la squadra favorita in Serie A, ma per rispondere ai colpi delle rivali, servono pochi innesti, ma capaci fin da subito di inserirsi in un ambiente in cui è vietato sbagliare. Il sogno dei tifosi, e quello neanche troppo nascosto di De Laurentiis, è un bis scudetto con un occhio alla Champions. Inevitabile quindi ripartire dalla conferma di Osimhen, da un valido sostituto del partente Kim, ma anche di qualche pedina che possa fare immediatamente la differenza, alzando il tasso tecnico della squadra.

Anche nella trattativa che ha portato Natan in Serie A, il club ha mostrato di avere una linea ben precisa sul mercato. Sfumato Danso, i partenopei non hanno perso tempo, e ora sognano di realizzare un’altra cessione importante per chiudere un colpo in entrata di alto livello. Il nome è emerso, con un retroscena interessante e destinato a trasformarsi in un tentativo molto concreto.

Napoli, pronto un altro colpo: “Lo seguono, è un valore aggiunto”

Qualità, forza fisica e la capacità di essere incisivo in zona gol. Queste sono le caratteristiche del calciatore che Rudi Garcia avrebbe chiesto ad Aurelio De Laurentiis. Il tecnico è consapevole di aver in mano una squadra già forte, ma i partenopei hanno la possibilità di tentare il colpaccio sul mercato.

L’assist arriverebbe dalla cessione di Zielinski, e nell’ambiente partenopeo c’è ottimismo. Le offerte in arrivo dall’Arabia sembrano aver convinto il centrocampista polacco, e il sostituto arriverebbe proprio dalla Serie A.

Garcia avrebbe quindi fatto un solo nome per la sostituzione, chiedendo al club di approfondire i discorsi con Teun Koopmeiners. L’Atalanta non ha necessità di venderlo, ma per una cifra fra i 35 e i 40 milioni potrebbe valutare l’eventuale cessione dell’olandese. Sull’interesse del Napoli, quindi sempre più concreto, arriva inoltre un retroscena.

A svelarlo, direttamente dai microfoni di TvPlay, è il giornalista Vincenzo D’Angelo. Dopo aver ribadito che l’operazione sarebbe intelligente, anche in virtù della duttilità del calciatore e della possibilità della squadra di cambiare modulo, arriva l’indicazione sul lavoro del Napoli. “Koopmeiners è un calciatore che il Napoli segue da quando aveva 18/19 anni”, ha ammesso D’Angelo, che ha poi sottolineato la volontà del club di puntare su uno specialista dei calci piazzati, forse l’unico problema della squadra nella passata stagione. Il Napoli è quindi pronto. Koopmeiners potrebbe essere il grande colpo per una società decisa a rilanciare dopo la grande impresa che vale lo scudetto.