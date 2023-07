Calciomercato, Lukaku Juventus: trovata la formula per prenderlo subito

C’è una novità in merito all’arrivo alla Juventus di Romelu Lukaku: trovata la formula con il Chelsea, il bomber arriva subito.

Svolta in casa Juventus. Il club bianconero, secondo le ultime notizie id calciomercato, ha trovato la chiave per prendere subito dal Chelsea Lukaku. C’è una nuova formula che sblocca l’operazione. L’affare, adesso, può entrare nel vivo: questo weekend sarà decisivo per quanto riguarda il buon esito del colpo. Ecco nuovi aggiornamenti su questo argomento che tiene banco all’interno del mondo Juve.

Sta entrando nel vivo la trattativa per Romelu Lukaku alla Juventus. Secondo le ultime notizie di mercato, che arrivano da Torino, i bianconeri sarebbero pronti a chiudere questo affare e non solo. C’è la svolta con il Chelsea riguardo la trattativa. Ecco le ultime novità.

Calciomercato, Lukaku alla Juventus: nuova formula

La Juventus è pronta a perfezionare una nuova offerta al Chelsea per l’arrivo in bianconero di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è l’obiettivo numero uno del club bianconero che ha scelto lui per rinforzare il reparto offensivo.

Il suo arrivo, almeno inizialmente, era condizionato alla cessione di Dusan Vlahovic. I problemi fisici del calciatore, ancora alle prese con la pubalgia, stanno rallentando la sua vendita ecco perché adesso la Juventus è pronta a prendere Lukaku a prescindere dal futuro del serbo.

Come riportato da Eurosport, nelle ultime ore c’è stata una nuova accelerata. La Juventus ha cambiato le modalità ed è disposta a prelevare Lukaku in prestito. Cambia, dunque, la formula dell’operazione: un modo, questo, per sbloccare subito la trattativa e portare alla corte di Allegri il calciatore che è ormai fuori dal progetto tecnico del Chelsea. L’idea è quella di prendere in prestito oneroso il calciatore, con lo stipendio a carico della Juve.

Svelata la risposta dei Blues sull’offerta della Juventus di prendere in prestito Lukaku.

Calciomercato: Lukaku alla Juventus in prestito? Il Chelsea ha deciso

Per avere Lukaku in prestito, la Juventus sarebbe pronta a pagare l’intero ingaggio che il calciatore percepisce al Chelsea. E’ questa la strategia dei bianconeri che sono disposti anche a versare qualcosa agli inglesi, per l’arrivo in prestito del calciatore. L’idea non stuzzica i Blues con la proprietà londinese che vorrebbe cedere Lukaku alla Juventus a titolo definitivo. Purtroppo, ad oggi, senza la cessione di Chiesa o Vlahovic l’affare non può sbloccarsi. Ecco perché Giuntoli ha trovato questa alternativa che può fare tutti felici meno che il Chelsea, intenzionato a liberarsi del giocatore. Resta comunque aperta la trattativa, che può trovare la quadra negli ultimi giorni di mercato. Anche perché, dare alla Juve Lukaku in prestito per un anno potrebbe consentire ai Blues di risparmiare sull’ingaggio del calciatore, che al Chelsea guadagna 12 milioni di euro a stagione.