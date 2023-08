Napoli di sasso, sembrava fatta: salta il colpo

Non arrivano ottime notizie sul fronte calciomercato per il Napoli con gli azzurri che vedono sfumare un colpo.

Si complica in maniera decisa la strada del Napoli per un colpo di mercato per il proprio reparto offensivo.

L’esordio in campionato dei campioni d’Italia è andato nel migliore dei modi con gli uomini di Rudi Garcia che hanno battuto per 1-3 il Frosinone seppur non senza qualche problema. Passati in svantaggio, Di Lorenzo e compagni hanno avuto la lucidità di mantenere la calma per poi riuscire a rimontare e chiudere la partita con i gol di Politano e di Osimhen, già alla sua prima doppietta. Per quello che riguarda il mercato invece, rischia di complicarsi la strada per un obiettivo del club.

Il Napoli da tempo tiene sotto controllo la situazione riguardante Riccardo Orsolini. L’attaccante esterno del Bologna è considerato uno dei possibili sostituti di Lozano nel caso in cui il giocatore messicano dovesse andare via. Il classe 1997 però ora appare sempre più lontano dagli azzurri.

Calciomercato Napoli, si complica un affare per l’attacco

In queste ultime ore, secondo quanto affermato da Sky, sarebbe più vicina l’intesa tra il Bologna ed il calciatore per il rinnovo del contratto con l’esterno pronto a firmare il prolungamento dell’accordo. Un colpo importante per i rossoblu che al momento hanno il calciatore in scadenza nel giugno del 2024. Una delle idee del Napoli infatti, era quella di lavorare già in vista del prossimo anno, cercando di andare ad assicurarsi un importante colpo a costo zero.

Il Bologna però non vuole perdere il giocatore a costo zero e sta lavorando per trovare un’intesa con l’entourage del calciatore. Non è da escludere che possa essere inserita una clausola all’interno del contratto con i rossoblu pronti a lasciarlo partire in futuro per una cifra intorno ai 15 milioni. Le cessioni di Arnautovic e Schouten hanno frenato il mercato in uscita dei rossoblu con Thiago Motta che ha chiesto alla società di non far partire altri giocatori importanti della rosa.

Il Napoli, dal canto suo, sperava di trovare prima una soluzione per quello che riguarda Lozano con il messicano che resta ancora a disposizione di Rudi Garcia ma che resta ancora nella lista dei cedibili. Se ci fosse stata la cessione dell’attaccante nel mese di luglio, gli azzurri avrebbero potuto dare l’assalto sin da subito al calciatore rossoblu che, come Berardi piaceva molto per il ruolo di esterno destro d’attacco.