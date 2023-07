Weah svela cosa faceva quando l’ha chiamato la Juve: “Sembra incredibile ma è così”

Timothy Weah ha debuttato con la Juventus nell’amichevole contro il Milan: il suo racconto ha lasciato senza parole i tifosi.

In questi due mesi di calciomercato estivo in tanti immaginavano che la Juventus sarebbe stata protagonista assoluta. Le ultime due stagioni sono state davvero deludenti per i bianconeri, che non sono riusciti ad alzare neppure un trofeo. Per questo, sapendo che diversi giocatori avrebbero lasciato la Continassa, in molti immaginavano una Juve pronta a mettere a segno alcuni grandi colpi per garantire a Massimiliano Allegri una rosa pienamente competitiva per lo scudetto.

Tuttavia, almeno finora, i tifosi hanno visto arrivare un solo volto nuovo. Si tratta di Timothy Weah, l’esterno 23enne prelevato dal Lille per 12 milioni di euro. Il figlio di George Weah è senza dubbio una risorsa importante per Allegri, specialmente dal punto di vista tattico: lo statunitense può infatti essere impiegato sia come laterale basso che come attaccante esterno.

Dopo l’esordio con il Paris Saint-Germain (sei presenze e due reti, una in Ligue 1 e l’altra in Supercoppa francese), Timothy Weah ha indossato per sei mesi la casacca del Celtic (17 presenze e quattro reti con gli scozzesi) prima di sbarcare a Lille. Con il club francese ha messo in mostra tutte le sue qualità, totalizzando 107 presenze e 8 reti in tutte le competizioni.

Timothy Weah: il retroscena sulla chiamata della Juve

Weah ha poi disputato anche un buon Mondiale in Qatar con la Nazionale USA, realizzando anche un gol nella prima gara contro il Galles (terminata 1-1). La sua evidente crescita ha catturato l’attenzione di Madama, che era alla ricerca di un giocatore giovane e dalle grandi potenzialità che potesse sostituire Juan Cuadrado. Proprio Timothy Weah ha raccontato cosa stava facendo quando è arrivata la chiamata della Juventus.

Come riportato sul sito Juventus.com, infatti, il figlio del grande George Weah sognava di indossare la maglia bianconera e lo dimostra la scelta fatta in un famoso gioco. Weah ha infatti rivelato di aver appena iniziato una carriera a FIFA con la Juventus. Tra le prime mosse del 23enne c’è stata proprio quella di ‘acquistarsi’.

Di certo Weah non poteva immaginare che proprio mentre era intento a giocare avrebbe ricevuto quella chiamata che può rappresentare una grande svolta nella sua carriera. “Mi ha chiamato il mio agente: Timo, ti vuole la Juventus“, ha detto Weah, che è pertanto passato in pochi secondi dalla finzione del gioco alla realtà. Il debutto contro il Milan è stato accolto con molti elogi dai tifosi, che sperano davvero di poter contare su un rinforzo importante.