Uefa, è UFFICIALE: la coppa cambia faccia, svolta storica per il 2023-2024

C’è una svolta storica nella Uefa e sarà ufficiale, la coppa volta pagina e cambia faccia, già a partire dalla stagione 2023/2024.

Dopo aver introdotto la Conference League che si appresta a prendere il via con i primissimi turni preliminari della nuova stagione, in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Uefa, è stato svelato che ci sarà un cambiamento storico per la coppa d’Europa, con alcuni format che verranno introdotti magari più avanti.

Cambia faccia quella che è una coppa della quale è stata protagonista l’Italia, malgrado il risultato in finale che ha visto sconfitta con beffa la stessa squadra di Serie A. Stessa Serie A che spera di essere protagonista anche nella prossima stagione. Intanto la Uefa, con un comunicato ufficiale, mette a conoscenza del cambiamento che ci sarà sulla coppa.

Cambia faccia la coppa d’Europa, la competizione Uefa

La competizione Uefa cambia faccia, prendendo le distanze da un’altra, sotto la stessa federazione.

In sostanza, attraverso una ricerca accurata, la Uefa darà un’immagine diversa alla stessa competizione che ha provato a portare avanti per rivoluzionare quelli che sono i piazzamenti in campionato, dando appeal a diverse competizioni Uefa.

Da quando c’è la Conference – nel 2023/2024 arriverà la sua terza edizione della storia – la Uefa ha dato possibilità ad altri club di competere per le competizioni europee per club. E, per differenziarsi dall’Europa League, manifestazione sulla quale c’è praticamente lo stesso inno, verrà cambiato il nome della competizione: dalla Uefa Europa Conference League, si passerà alla denominazione della Uefa Conference League, togliendo dunque “Europa” dal nome.

Uefa, la Conference League cambia nome: il motivo

C’è un motivo dietro al piccolissimo cambiamento, che resta però storico, nella svolta che la Uefa vuole dare. Negli ultimi tempi qualcuno aveva criticato la scelta di dare alla Uefa una terza competizione, per qualcuno considerata “di basso livello” e, nella scelta fatta dalla stessa federazione, c’è la voglia di dare continuità alla Conference League, competizione che giocherà la Juventus nella prossima stagione.

Proprio per distanziarla dall’Europa League, la voglia di togliere il termine “Europa” e, il motivo del cambio alla denominazione della competizione europea, è legato anche alle ricerche sul web. Cercando “Uefa Conference League” risulterà più semplice arrivare alla competizione della quale fu protagonista la Roma nella sua prima edizione.

Ultime sulla Conference League: ci sarà anche la Juventus?

Ci sarà anche la Juventus nella “nuova” Uefa Conference League, salvo clamorosi colpi di scena, dopo le vicende che hanno riguardato i bianconeri a livello giuridico. Per ora la Uefa infatti non si è espressa e i bianconeri potrebbero essere i favoriti per la coppa che si giocherà nel 2023/2024.