L’Arabia Saudita rovina l’Inter: non solo per Brozovic, c’è un annuncio ufficiale

L’Arabia Saudita rovina l’Inter e se lo fa è per effetto domino, dopo quanto accaduto già con Marcelo Brozovic.

Malgrado manchi ancora qualcosa per ufficializzare il passaggio di Brozovic al club saudita, c’è un’altra notizia che, attraverso l’intreccio di calciomercato, rovina l’Inter su quello che sarà il piano per il futuro.

Perché quest’oggi un club in Arabia Saudita ha praticamente annunciato il nuovo acquisto, che riguarda appunto quello che sarà il calciomercato in uscita dell’Inter, nell’estate che è appena cominciata e che sarà rovente per quanto riguarda l’ambiente nerazzurro.

Calciomercato, dall’Arabia Saudita: altra cessione dopo Brozovic

Dall’Arabia Saudita arriva una notizia ufficiale in merito all’acquisto annunciato quest’oggi dall’Al-Ahli.

Il club saudita, assieme a molti altri della Saudi Pro League, sta muovendo passi importanti verso la realizzazione di un progetto con diversi campioni all’interno della propria rosa.

C’è ancora un po’ da attendere per quella che sarà l’ufficialità di Brozovic all’Al-Nassr, ma nel frattempo c’è chi si muove in Arabia Saudita e con effetto domino rovina quelli che sono i piani dell’Inter, sulla permanenza di un altro giocatore. Perché quest’oggi, l’Al-Ahli ha reso ufficiale il colpo Mendy in porta. E adesso, il Chelsea, partirà all’assalto per André Onana, portiere in uscita dall’Inter che sarà difficile da trattenere.

Mercato Inter, Mendy ufficiale all’Al-Ahli: avanti tutta del Chelsea per Onana

Adesso il Chelsea farà sul serio, senza portiere, puntando tutto su André Onana dall’Inter. È il colpo di calciomercato per i Blues, con Pochettino che non darà spazio a Kepa, altro estremo difensore in uscita dal club inglese.

La voglia del Chelsea è quella di fissare un accordo, al più presto possibile, per avere Onana in porta. In particolar modo – Onana era seguito ancor prima che arrivasse all’Inter – dopo la stagione realizzata in nerazzurro, col camerunense che è stato in grado di togliere il posto da titolare al capitano Samir Handanovic. Il colpo dal Chelsea, per l’Al-Ahli è in ogni caso ufficiale. Annunciato in questa ultima ora, sarà al club di Gedda fino al 2026, dando il “via” ad un effetto domino in porta che vedrà protagonista, in negativo, l’Inter che rischia così di perdere Onana.

Onana la Chelsea per il dopo-Mendy: si tratta lo scambio

Il Chelsea vuole ammorbidire le cifre legate al colpo Onana in porta e, per farlo, dovrà inserire Lukaku nella trattativa. L’Inter, dal canto proprio, sperava di poter giocare al ribasso attraverso Koulibaly, ma le cose sono definitivamente sfumate col passaggio di K2 in Arabia Saudita. Lukaku più soldi per Onana, si tratta tra Chelsea e Inter per un trasferimento che, in ogni caso, i nerazzurri vorrebbero evitare.