Uefa, non solo Juventus: la decisione sul Milan è ufficiale

È la Uefa a comunicare in via ufficiale quelle che sono le proprie decisioni in merito all’esclusione dalla competizione di alcuni club.

Arrivata già quella legata ad alcune società, non solo per Europa League e Conference League, ma anche per la Champions.

Al centro delle questioni c’è anche il Milan e, mentre la Juventus aspetta quella sarà la sanzione o meno per l’imminente o solo per il 2024/2025, i rossoneri accolgono quella che è la decisione sulla partecipazione o meno nella prossima Champions League. Al centro delle questioni, le vicende legate alla proprietà che nel suo recente passato ha salutato pezzi importanti della sua società e dovrà fronteggiare i progetti futuri.

Uefa, decisione ufficiale sul Milan: non solo la Juventus

Non solo la Juventus al centro delle decisioni Uefa, in merito all’esclusione dalla competizione per il 2023/2024.

Al centro delle questioni c’è infatti anche il Milan di Jerry Cardinale che, a causa di alcune vicende legate alla multiproprietà, con la RedBird che detiene anche il titolo del Tolosa, si è visto protagonista della possibile esclusione dalla prossima Champions League.

A rivelare tutto è appunto la Uefa, la Federazione oggi ha ufficializzato quella che è la decisione sul Milan e sul Tolosa: entrambe sono ammesse rispettivamente a Champions League ed Europa League.

Uefa, il comunicato ufficiale sul Milan: ammessa in Champions League

È ancora da capire quale sarà il futuro della Juventus, ma la Uefa intanto mette a conoscenza di Cardinale, quelle che sono le decisioni ufficiali su Milan e Tolosa, per la partecipazione a Champions League ed Europa League.

Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale della federazione: “La Uefa aveva avviato un procedimento a causa di un potenziale conflitto sulle multi-proprietà, previsto dall’articolo 5 del regolamento contro tali società: Aston Villa e Vitòria Sport Club; Brighton e Royal Union Saint-Gilloise; Milan e Tolosa. A seguito per di alcune modifiche da parte dei club, la Prima Camera ha accettato l’ammissione dei club sopracitati alle competizioni Uefa per club nella stagione 2023/2024″.

Milan, ora il club è pronto a far sul serio: si riparte dal mercato per la Champions

Dopo aver perso Tonali e Brahim Diaz, oltre alla presenza importante in dirigenza di Maldini e Massara, Cardinale fa sul serio per il futuro del Milan, che sarà in Champions League. Loftus-Cheek è stato già annunciato cono ufficialità, assieme a Luka Romero. Adesso sarà il turno di Christian Pulisic a costo zero che, secondo quanto riferito quest’oggi, è un affare già chiuso e si attende solo l’ufficialità.