Il nuovo ds sarà il figlio di Roberto Mancini: ecco la destinazione

Dal CT della Nazionale al ruolo di ds, il figlio di Roberto Mancini pronto alla grande occasione.

Un cognome importante e anche tanto gradito dai tifosi che sarebbero poi pronti ad accoglierlo nella sua nuova esperienza ad altissimi livelli, affiancando chi il campo lo ha condiviso proprio con papà Roberto Mancini.

Il club, che sta portando avanti un progetto tutto nuovo, vede ancora il ruolo di ds scoperto dopo i diversi addii che sono maturati al termine dell’ultima stagione in Serie A. Per ripartire, ecco il figlio d’arte, Andrea Mancini.

Perché Andrea Mancini è l’uomo scelto alla Sampdoria, nel ruolo di ds dove il padre ha scritto praticamente la storia, da giocatore. La famiglia Mancini ritrova il blucerchiato, con Legrottaglie e Pirlo pronti ad accogliere appunto Andrea Mancini, nel ruolo di ds.

Il figlio d’arte ad affiancare Legrottaglie nell’area dirigenziale, andando a ricostruire la Sampdoria per lui che conosce alla perfezione l’ambiente, considerando quanto fatto nella storia da suo papà Roberto, CT della Nazionale azzurra. Mancini Junior è la soluzione che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, con gli stessi che potrebbero essere importanti in merito a quello che è il suo approdo alla Sampdoria.

Ultime Samp, le precedenti esperienze del figlio di Mancini

Andrea Mancini, figlio di Roberto – leggenda blucerchiata – vanta già un’esperienza nel ruolo di scouting nel settore giovanile della Fiorentina. Ha mosso anche da calciatore alcuni passi da professionista, avendo vestito pure la maglia del Manchester City, non avendo però la stessa carriera del papà. Seguendo le orme di papà Roberto, però, Andrea Mancini potrebbe finire alla Sampdoria sotto il ruolo di ds del club. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca del club ligure che in vista del prossimo campionato, ha voglia di competere per raggiungere nell’immediato, con Pirlo e Legrottaglie ad amministrare, la Serie A.