Roma incredula: altro sgarbo sul mercato

La Roma rischia di perdere terreno anche per questo obiettivo dichiarato. Possibile inserimento di una big e affare tutto in salita.

Stenta a decollare il mercato in entrata della Roma. La squadra di José Mourinho, che aveva chiesto rinforzi importanti già a fine stagione scorsa, per ora è ferma ad alcuni colpi low-cost o parametri zero che possono aver lievemente allargato la rosa.

Il tecnico portoghese ha chiesto espressamente l’acquisto di almeno altri due tasselli. In primis un centravanti di spessore, visto che al momento l’unico calciatore in rosa con certe caratteristiche è il solo Andrea Belotti. Ma anche un centrocampista dinamico, che possa fare meglio del deludente Gini Wijnaldum.

Proprio a centrocampo la Roma ha già da tempo fatto la propria scelta: Tiago Pinto sta spingendo per avere in prestito, con eventuale diritto di riscatto, Renato Sanches dal PSG. Il general manager romanista punta sui buoni rapporti con il club parigino e sta attendendo il via libera della proprietà qatariota.

Renato Sanches piace anche al Barcellona: la Roma rischia la beffa

Come detto la Roma ad oggi può permettersi Renato Sanches solo con la formula del prestito. Infatti, senza cessioni importanti, i giallorossi non hanno possibilità di investire denaro sul mercato e l’ingaggio elevato del centrocampista (ben 6 milioni netti a stagione) frenano una sua acquisizione a titolo definitivo.

In casa giallorossa filtra comunque ottimismo per il prestito di Sanches, ma il problema è che nelle ultime ore sarebbe spuntata la concorrenza di un top club europeo. I media spagnoli sono sicuri che il Barcellona sarebbe interessato proprio al centrocampista classe ’97 come nuovo rinforzo in mediana.

Il tecnico Xavi avrebbe chiesto ai propri dirigenti di puntare proprio Renato Sanches, esubero del PSG. Una possibile proposta del Barça taglierebbe le gambe alla Roma, che ovviamente a livello economico e di prestigio non potrebbe competere con i campioni in carica della Liga spagnola.

Mourinho rischia dunque una seconda beffa sul mercato, dopo aver visto due obiettivi come Marcel Sabitzer e Davide Frattesi snobbare le proposte giallorosse ed accasarsi rispettivamente a Borussia Dortmund ed Inter. Ma al momento non sono ancora state inviate proposte o offerte concrete da parte del Barcellona per Sanches. Prima di farlo infatti i catalani dovrebbero sfoltire la rosa, magari cedendo Franck Kessie alla Juventus.

Intanto Renato Sanches attende sviluppi e continua ad allenarsi a parte nel PSG. Il neo allenatore Luis Enrique lo considera solo una riserva, e ciò lo rende un pezzo pregiato sul mercato internazionale.