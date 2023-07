Valentina Vignali bollente in Sicilia: curve esplosive

Esplosiva, magnetica, affascinante: Valentina Vignali nella splendida Sicilia infiamma l’estate con una galleria da urlo.

Dallo sport allo spettacolo, passando per una pagina social ce le ha regalato un grandissimo successo. Valentina Vignali, apprezzatissima cestista, è di diritto una famosissima influencer.

Il mondo dello spettacolo si è accorto immediatamente di quel fisico pazzesco, ma anche di altre caratteristiche perfette per la tv. La Vignali non è solo una donna bellissima, ma è anche capace di conquistare l’attenzione con autoironia. Il suo fascino le ha immediatamente garantito un seguito interessante sui social, e Instagram ha contribuito a darle notorietà, che l’ha portata fino alla presenza in una edizione del Grande Fratello Vip.

Sono i suoi scatti a rubare l’attenzione. Fra le emozioni sul parquet infatti non mancano quelle regalate al pubblico. In costume, con abiti elegantissimi o in canotta la sostanza non cambia. La Vignali è fra le sportive più seguite in Italia, e se non avete visto l’ultimo scatto postato dalle meravigliose spiagge della Sicilia, non vi resta che attendere. Il suo sguardo e lo scatto in bikini incassano numeri da sogno e rendono l’estate più bollente.

Valentina Vignali, forme da urlo in costume

Capelli scuri, un volto incantevole, gambe lunghissime e fisico allenatissimo. Valentina Vignali ha impiegato poco ad entrare nel cuore degli italiani, conquistati non solo da una donna bellissima, ma anche dalla sua simpatia. La cestista sa prendersi in giro, sa utilizzare l’arma dell’ironia ma soprattutto quella della seduzione. Sono più di due milioni e mezzo i suoi followers su Instagram, e l’ultima galleria ha rapito davvero tutti.

Fra scatti e video compaiono immagini in costume con sguardo che inchioda allo schermo dello smartphone e soprattutto un bikini capace di mettere in evidenza forme straordinarie. I commenti in poche ore decollano e vanno tutti in una sola direzione. Troppo forti quelle immagini per non garantirle un boom di complimenti fra valanghe di like e cuori.

La Vignali incassa e si mostra disponibile verso il pubblico. A chi le chiede quali siano quei posti incantevoli, e a chi le regala complimenti, la cestista risponde con cortesia e ironia, costruendo un legame che è uno dei segreti del suo successo. Il resto lo fa la sua bellezza, e se lo scatto che vi abbiamo regalato non è bastato a colmare la vostra curiosità, non vi resta altro che dare uno sguardo alle altre foto di una estate rovente. Basterà poco tempo per restare affascinati da un’atleta di grande livello che ha conquistato gli italiani.