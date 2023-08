Lazio: addio deciso, l’ha detto alla squadra

E’ un momento complicato quello che sta vivendo la Lazio di Claudio Lotito che è tornata in Champions League dopo anni con Sarri alla guida e ora però sta in una situazione non facile da gestire.

Momento davvero difficile questo visto quello che si è creato e ciò che è venuto fuori nelle ultime settimane. Non hanno aiutato in questa situazione le continue notizie sbucate fuori accompagnate anche da dichiarazioni forti.

Ora però la vicenda si spera che possa rientrare il prima possibile. Perché al momento c’è la volontà di non andare oltre questo punto per rischiare di dover rompere tutto e ripartire completamente da zero.

Calciomercato Lazio: ultime notizie sul possibile addio

Ottima stagione della Lazio al secondo anno di Maurizio Sarri che è riuscito a riportare la squadra in zona Champions League in vista del nuovo anno, complice un secondo posto davvero di livello che ha permesso alla società di lavorare in maniera tranquilla in questo ritiro estivo. Ma chi non è poi così tranquillo è proprio Maurizio Sarri che ha visto una situazione di calciomercato non facile per il club biancoceleste.

Il club italiano ha visto andar via un giocatore importantissimo come Milinkovic Savic e un altro giocatore leader in campo e fuori, ma anche capitano della Lazio, sta rischiando di andar via. Perché il club biancoceleste potrebbe essere saccheggiato in questa finestra di mercato dall’Arabia Saudita, che sta provando a convincere Immobile con una maxi offerta per fargli lasciare l’Italia.

A quel punto sarebbe realmente difficile per il club provare a resistere a questa situazione. Infatti, anche per questo l’allenatore ha voluto sbattere i pugni sul tavolo e dire la sua su come stanno andando le cose che non stanno piacendo del tutto. In particolar modo per un mercato che sembra essere in una situazione davvero difficile per quanto riguarda gli acquisti.

Lazio: scontro Sarri Lotito

Ci sarebbe stato un forte scontro tra Sarri e Lotito nelle ultime settimane per la gestione del mercato della Lazio. Il club biancoceleste ha intenzione di ottenere risultati importanti dopo il secondo posto in Serie A e il ritorno in Champions League, ma al momento le richieste arrivate dall’allenatore non sono state confermate.

Per questo motivo ci sarebbe stato un duro confronto tra le parti e ora Lotito dovrà convincere Sarri a restare alla Lazio con dei nuovi acquisti per evitare malumori interni.

Lazio: messaggio di Sarri alla squadra

Intanto, proprio riguardo questa situazione tra Sarri e la Lazio che sono venute fuori le parole del tecnico che ha rivolto allo spogliatoio. Il Messaggero avrebbe rivelato questo di quanto accaduto nel confronto con la squadra dell’allenatore: “Resto solo per voi, un gruppo così non l’ho mai avuto”.