Via dal Genoa, Balotelli resta in Italia: annuncio del presidente

Quale futuro per Mario Balotelli? Arriva l’annuncio da parte del presidente che ha svelato i dettagli riguardo il possibile colpo in avanti.

L’avventura di Balotelli al Genoa si sta rivelando un vero e proprio flop, a causa anche delle scelte da parte di Vieira che ha deciso di escludere il giocatore dall’ultima partita di campionato contro la Roma.

Intanto, arrivano dei nuovi aggiornamenti riguardo il futuro del giocatore che può restare in Italia. Anche per motivi familiari, l’attaccante scuola Inter preferirebbe non andare all’estero.

Ecco l’annuncio da parte del presidente che sarebbe pronto a fare follie pur di avere Balotelli in squadra.

Ci sono possibilità che Balotelli rimanga in Italia?

Diverse voci di mercato riguardo il futuro di Supermario che è sempre più ai margini del progetto Genoa. La situazione dovrebbe sbloccarsi prima della fine del mercato, con il giocatore pronto a firmare la rescissione.

I rapporti poco idilliaci con Vieira hanno compromesso l’esperienza in rossoblù del giocatore che adesso sta valutando l’opzione migliore per la sua carriera.

Tra le proposte ricevute anche quella di un altro club italiano. Ecco le parole del presidente che ha condiviso il messaggio attraverso i propri profili social.

Chi può prendere Balotelli?

L’agente di Balotelli sta lavorando per trovare una nuova squadra al suo assistito. Nelle ultime ore è arrivata anche la pazza proposta da parte del presidente, che sogna in grande per il futuro.

L’obiettivo del patron è quello di alzare il livello qualitativo della squadra e vincere subito. L’ambizione è condivisa con tutto l’ambiente che aspetta grandi rinforzi in questo mercato di gennaio.

E così, dopo aver rivoluzionato la rosa e affidato la squadra ad uomo esperto come Capuano, adesso patron Antonini vuole portare a Trapani Balotelli. Un colpo importante per tutto il movimento della Serie C.

Balotelli in Serie C? Il Trapani si fa avanti

Il presidente è disposto ad accontentare la piazza e a portare a Trapani Balotelli, che per la Serie C è un vero e proprio lusso.

Sui social ha confermato l’interesse nei confronti di Supermario che però preferirebbe accettare destinazioni migliori, magari restando in Serie A. E’ molto difficile che accetti la proposta di scendere in terza serie.

Nei giorni scorsi si è parlato tanto del Monza, alla ricerca di una attaccante, ma per il momento non sono arrivate conferme su questo affare.