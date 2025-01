L’Inter perde tempo, Inzaghi nervoso: salta un altro colpo

Il calciomercato dell’Inter entrerà nel vivo nelle ultime due settimane di gennaio: la situazione sta innervosendo Inzaghi.

I nerazzurri hanno obiettivi importantissimi e non intendono distrarsi lato campo e hanno intenzione di continuare sulla scia di quanto stanno facendo fino a questo momento per non perdere di vista la corsa con il Napoli in Serie A e soprattutto il passaggio diretto agli ottavi di finale di Champions League, ormai a un passo dalla conquista.

Il mercato di gennaio, però, non ha ancora portato colpi importanti in casa nerazzurra e Simone Inzaghi ha chiesto a Marotta e Ausilio di accelerare il passo per riuscire ad avere presto a disposizione dei calciatori migliori.

Calciomercato Inter, troppa lentezza per l’accordo: salta l’affare

L’Inter sta cercando di migliorare tutti i reparti per permettere a Simone Inzaghi di lavorare con una rosa completa e capace di poter fare la differenza ad alti livelli per il resto della stagione. Le difficoltà in questo momento sono minime ma non va sottovalutato nulla per evitare che in futuro ci siano delle defaillance che non permettano di raggiungere determinati obiettivi.

Gli obiettivi dell’Inter sul mercato sono molto chiari: Ausilio ci sta lavorando con tutto il suo staff ma non ha ancora chiuso alcun colpo e questo sta iniziando a innervosire parecchio Inzaghi.

Secondo le ultime notizie di mercato, sta per saltare un altro affare su cui aveva messo gli occhi l’Inter: lascia la Serie A per l’estero.

Inter, niente da fare per Kayode: vince la concorrenza

L’Inter ha messo nel mirino Michael Kayode, esterno della Fiorentina in uscita dai viola e pronto al grande salto di qualità. Già in estate si era parlato di un possibile accordo tra le parti per portare il classe 2004 nato a Borgomanero in nerazzurro ma poi le richieste della Viola e la distrazione della società che pensava intanto ad altri colpi, ha portato allo stallo della trattativa.

Secondo quanto riferisce TMW, l’Inter ora è fuori dalla corsa per Kayode. L’esterno della Fiornetina è in procinto di trasferirsi all’estero, con i club di Premier League e l’Ajax che si stanno dando battaglia per portare uno dei migliori giovani del panorama europeo nelle proprie fila.

L’Inter aveva puntato Kayode per completare la fascia destra e dare suppoto a Darmian e Dumfries ma poi ha deciso di virare su altri colpi e non ha mai chiuso l’affare e ora resterà a mani vuote.

Futuro Kayode: Brentford, Brighton o Ajax

Il futuro di Kayode si preannuncia brillante fuori dalla Serie A e lontano dalla Fiorentina. Non ha mai trovato spazio con Raffaele Palladino per la presenza di Dodo e ora è pronto a salutare per andare a giocarsi le sue chances altrove. In Premier League ci sono Brentford e Brighton pronte all’assalto, ma c’è anche l’Ajax di Farioli pronto a prenderlo.

L’offerta che porterebbe Kayode lontano dalla Serie A sarebbe ormai prossima alla conclusione: va via in prestito con diritto di riscatto per un incasso potenziale complessivo da circa 17 milioni di euro.