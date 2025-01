Milan, colpaccio dal Porto: voluto fortemente da Conceicao

Il colpaccio di calciomercato del Milan arriva dal Porto, proprio il club dei Dragoes dell’ex Sergio Conceicao.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, si tratta di una scelta ben precisa e che arriva dal Porto che non se la sta passando proprio benissimo, considerando l’esonero ufficiale da parte di Villas Boas e con conseguente approdo possibile di Maurizio Sarri in panchina.

Dal Porto al Milan, per scelta di Sergio Conceicao, allenatore sul quale si porterà avanti il progetto tecnico al Milan perché, malgrado l’ultima sconfitta contro la Juventus e molto pesante per come è venuta fuori, senza aver convinto davvero, i rossoneri sembrano intenzionati a tenersi stretto poi il tecnico portoghese, anche nella prossima stagione.

Colpaccio dal Porto per il Milan: lo ha scelto Conceicao

La Supercoppa italiana prima e la permanenza poi al Milan, anche per la prossima stagione, tanto da portare una sua scelta in rossonero, per 40 milioni circa.

Il valore di mercato è enorme per il calciatore che il Milan avrebbe individuato per il calciomercato dei rossoneri, con colpo in ottica futura per quanto riguarda il classe 2001.

Si tratta del talento argentino che, dopo quanto fatto in Liga Portoghese è disposto a compiere il grande salto, giocando in uno dei quattro principali campionati d’Europa. Dal Porto alla Serie A, con destinazione Milan. La soluzione che porta al colpo dei rossoneri, targato Sergio Conceicao, potrebbe consumarsi nel nome di Alan Varela. Soltanto nella prossima estate però e non subito.

Dal Porto al Milan grazie a Conceicao: affare da 40 milioni

Arrivò dal Boca Juniors nell’estate del 2023, per il grande approdo in Europa, vivendo l’annata con Sergio Conceicao ai Dragoes. E adesso, lo stesso tecnico portoghese lo ha indicato al Milan in quanto primo colpo da piazzare per l’estate che sarà, prelevando Varela dal Porto.

Il calciatore classe 2001 è la prima idea per il futuro del Milan che, nella prossima estate, darà il via alla rivoluzione in rossonero. La stessa, nel nome del talento argentino, che piace ai diversi top club d’Europa.

Chi è il fuoriclasse che ha brillato con e senza Conceicao?

Ha brillato sotto la gestione di Conceicao, Alan Varela, ma anche senza, nonostante il periodo che sta vivendo il Porto in questa stagione. Si tratta di un centrocampista che, qualora dovesse firmare con il Milan, diventerebbe il titolare indiscusso al posto di Bennacer e accanto a Reijnders, per il centrocampo perfetto che proverà a mettere in piedi Conceicao, nella sua gestione al Milan.