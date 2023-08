Atalanta: offerta irrinunciabile, si sblocca la cessione di De Roon

Il mercato dell’Atalanta è tra i più attivi degli ultimi anni, perché sono state già completate delle operazioni davvero importanti tra acquisti e cessione ora continuano le trattative.

Settimane decisive per il futuro di alcuni giocatori che potrebbero lasciare il club bergamasco in questa sessione di mercato. Ci sono aggiornamenti importanti che riguardano ora il futuro dell’olandese.

Un’altra novità è in arrivo per l’Atalanta con un’altra maxi cessione che si può concretizzare nelle prossime ore. Perché c’è la sensazione che il giocatore possa definire l’affare a giorni.

Calciomercato Atalanta: cessioni e acquisti

E’ stato uno dei mercati più storici dell’Atalanta che nel giro di poche settimane ha prima venduto Boga per 18 milioni di euro e poi incassato 75 milioni di euro (cifra record per il club) per il trasferimento di Hojlund al Manchester United. La più grande cessione e plusvalenze del club bergamasco che ha poi chiuso trattative anche in entrata storiche. Perché oltre a Kolasinac e Bakker è arrivato il colpo El Bilal Toure per 28 milioni di euro, il più alto investimento della Dea per un giocatore.

Ora, sono in arrivo altri acquisti importanti come Scamacca e De Ketelaere che potrebbero essere annunciati nelle prossime ore. La nuova proprietà americana dell’Atalanta fa sognare i tifosi e sta dando via ad una rivoluzione di mercato che potrà essere decisiva per il futuro. Intanto, ora si valuta anche la cessione di De Roon, perché c’è un club che si è seriamente interessato a lui, come capitato anche per Koopmeiners.

Da capire però che tipo di offerta arriverà per questi due giocatori, perché il club bergamasco li considera di grande livello e non ha intenzione di venderli al momento.

Atalanta: il prezzo di De Roon e Koopmeiners

Il punto sul mercato dell’Atalanta da Cronache di Spogliatoio. Da oggi si lavora per sfoltire la rosa con delle cessioni a titolo definitivo o in prestito. Restano però intoccabili giocatori come Koopmeiners e De Roon, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili dai club rivali, visto che piacciono in Serie A rispettivamente a Napoli e Milan.

In entrata, al momento, dopo aver già fatto tanti movimenti di mercato importanti, l’Atalanta punta soltanto su Charles De Ketelaere. Il club bergamasco ha l’accordo totale con il Milan e aspetta la risposta del giocatore che può arrivare a giorni.

Atalanta: la scelta su De Roon e Koopmeiners

Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti, sia per De Roon con il Milan che per Koopmeiners con il Napoli. Al momento l’Atalanta ha deciso che venderà i giocatori soltanto per una maxi offerta irrinunciabile.