Calciomercato, stanno prendendo Vlahovic: colpo da 90MLN

Dusan Vlahovic doveva essere il volto del nuovo corso della Juventus dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ma in maglia bianconera il serbo ha deluso le aspettative, per demeriti suoi e degli altri. Questo ha messo in forte repentaglio la sua esperienza alla Vecchia Signora che sembrerebbe essere già giunta ai titoli di coda.

Stando a quanto trapelato dalle ultime notizie, infatti, Dusan Vlahovic -contro ogni pronostico- è sempre più vicino a lasciare la Juventus in questo calciomercato. Un addio, questo, che farà discutere ma che potrebbe giovare ad entrambi, visto il club bianconero potrebbe incassare da questa cessione cifre importati, considerato anche il club che si è mosso per il bomber serbo.

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: ecco chi lo vuole

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic in questo calciomercato, che a quanto pare sembrerebbe essere sempre più lontano dalla Juventus. La deludente stagione del serbo non è di certo passata in secondo piano, e questo ha fatto sì che la Vecchia Signora lo rivalutasse non ritenendolo più incedibile come prima, aprendo dunque così dialoghi per chi fosse interessato a comprarlo.

Le cifre di questa -eventuale- operazione sono importanti, ma questo non ha fatto tirare indietro le big d’Europa che comunque hanno bussato alla porta della Juventus e chiesto informazioni per Dusan Vlahovic. Fra tutte, però, una in particolare sembrerebbe essersi decisa a provare ad affondare il colpo decisivo per l’attaccante bianconero, indicato essere il profilo ideale, per caratteristiche ed età, al quale poter affidare il reparto offensivo della squadra.

Stando dunque a quanto riportato da calciomercato.com, nelle ultime ore si sarebbe riaccesa per Dusan Vlahovic la pista che lo porterebbe in Spagna in questo calciomercato, a Madrid per l’esattezza, ma non all’Atletico del Cholo Simeone, del quale si è parlato tanto in questi mesi, bensì al Real di Carlo Ancelotti.

Real Madrid-Vlahovic, si può: la Juve fissa il prezzo

Visto l’addio di Karim Benzema il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo numero nove in questo calciomercato, nonostante l’arrivo di Joselu. Il sogno di Florentino Perez e di tutta l’aficiòn Blanca è, ovviamente, Kylian Mbappè, ma il presidente del club spagnolo è pronto -ed intenzionato- ad accoglierlo a parametro zero solo nella prossima stagione.

Per questo motivo la dirigenza del Real avrebbe iniziato a valutare anche altri profili, sondando soprattutto quello di Dusan Vlahovic, che per età e caratteristiche si sposa alla perfezione col progetto dei Blancos. C’è solo un problema da dover superare in questo possibile matrimonio, ed è rappresentato dalla Juventus, che per il serbo non chiede meno di 80 milioni di euro.

Il Real vuole Vlahovic: la posizione della Juve

Il Real Madrid vuole Dusan Vlahovic, giocatore che Florentino Perez spera di poter portare in Liga con la formula del prestito col diritto di riscatto, così da evitare di sfiorare i 100 milioni di euro. La Juventus, però, non ha alcuna intenzione di svendere il serbo o fare un regalo ai Blancos, ed è per questo che per la Vecchia Signora si può intavolare una trattativa solo in caso di operazione a titolo definitivo, anche se difronte ad un importante prestito oneroso, da 15-20 milioni di euro, potrebbe rendere più appetibile questa soluzione.