Torna in Serie A: prende casa a Torino, la formula dell’accordo

Il calciomercato estivo 2023 è pronto a regalare continui colpi a sorpresa in vista della prossima stagione. Ci sono novità importanti che riguardano il ritorno in Italia del giocatore.

Un altro calciatore è pronto a lasciare la sua attuale squadra per venire a giocare in Serie A. Una svolta importante per il club che sta per piazzare quindi uno dei grandi acquisti in vista del nuovo anno.

L’obiettivo è quello di migliorarsi sempre di più e ci sono delle notizie di mercato importanti che riguardano il colpo che andrà a fare la società con una formula ben precisa per riportarlo in Italia.

Calciomercato Serie A: il club lo riporta in Italia

Ci sono novità di mercato importanti che riguardano il futuro di un ex calciatore di Serie A che è pronto a tornare in Italia. Perché dopo la sua esperienza in Francia ora può pensare di tornare a giocare di nuovo nel nostro campionato. Ci sono stati per anni interessi delle grandi squadre, ma non c’è mai stata la reale possibilità di prenderlo. Ora potrebbe diventare concreta questo tipo di operazione in vista delle prossime ore.

Il giocatore stesso starebbe spingendo per un nuovo trasferimento. Infatti, le prossime ore possono essere decisive per vedere come andrà a finire tra le parti. Perché ora si sta trattando anche tra i club per provare a dare l’ok definitivo e lasciar approdare il giocatore in Italia in vista della prossima stagione. Ci sono delle novità che riguardano ora il suo possibile accordo.

Ci sono delle notizie di mercato che riguardano il club di Torino che è pronto ad accogliere un nuovo acquisto molto importante. Un acquisto che andrebbe a rinforzare e non poco il reparto dove l’allenatore chiede maggiore qualità. Sono ore calde con il direttore sportivo che sta provando in ogni modo a definire gli affari per far esultare i propri tifosi.

Calciomercato Torino: Malinovskyi in arrivo, la formula

Dopo aver vestito la maglia del Marsiglia ora Ruslan Malinovskyi è pronto a tornare in Serie A e scegliere di giocare con il Torino. Sembra già essere finita la sua avventura in Francia, per questo motivo il giocatore ha intenzione ora di tornare a 30 anni a giocare per un club italiano dove si trova bene e farlo con la squadra allenata da Juric.

Possibile accordo di prestito tra Torino e Marsiglia per Malinovskyi con la possibilità di riscattarlo per una cifra tra 10 e 12 milioni di euro.

Torino: Malinovskyi e Vlasic insieme

Oltre a Malinovskyi il Torino vuole prendere anche Nikola Vlasic per andare a chiudere una coppia sulla trequarti di qualità e sostanza che possano far fare il salto di qualità al club granata in vista della nuova stagione.