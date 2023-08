Mercato Lazio: entro il weekend in arrivo tre pezzi da 90

Si sblocca finalmente la campagna acquisti del cub biancoceleste, col patron Lotito intenzionato ad accontentare Sarri

È servito un confronto. Duro il giusto. Anticipato da tante indiscrezioni e rumors che parlavano di un Maurizio Sarri giunto ormai al limite della sopportazione per la mancata sostituzione del su pezzo da 90, tale Sergej Milinkovic-Savic, ceduto per 40 milioni all’Al Hilal. Con la stessa piazza che, ancora inebriata dalla meritata qualificazione Champions raggiunta lo scorso anno, che iniziava a rumoreggiare, Claudio Lotito ha deciso di battere non un colpo, nemmeno due, ma ben tre.

Un po’ sulla falsariga di quello che accadde lo scorso anno, quando il mercato della Lazio si sbloccò dopo aver sistemato i parametri del famoso indice di liquidità, anche nell’estate del 2023 il patron rompe improvvisamente gli indugi. È recentissima la chiusura dell’affare che ha portato alla Lazio Gustav Isaksen, attaccante del Midtjylland, che i tifosi biancocelesti ricordano bene per essere stato l’autentico mattatore della scoppola rimediata dalla loro squadra nella prima fase a gironi dell’Europa League. Il vulcanico presidente laziale ha però in serbo altri due colpi. Sarri si è evidentemente fatto sentire a dovere.

Lotito cala il tris di colpi: Lazio rivoluzionata

Come detto, dopo aver chiuso per il danese – operazione da 15 milioni al club, con ingaggio pari a 1,5 milioni per 5 anni al calciatore – Lotito ha definito l’ingaggio di un parametro zero alla sua squadra. Si tratta di Daichi Kamada, il giapponese svincolato dall’Eintracht Francoforte che nelle intenzioni congiunte di presidente e allenator dovrebbe essere l’erede del Sergente in mezzo al campo. In questo caso al primo giapponese nella storia del club verrebbe garantito un ingaggio annuo di 3 milioni, bonus compresi. Ma non finisce qui.

Il tecnico toscano avrebbe fatto pressioni sulla dirigenza per un suo vecchio pallino, cresciuto nella Giovanili di quell’Empoli che Sarri conosce molto bene. Passato al Torino nella scorsa estate per 8,5 milioni di euro, il 21enne centrocampista ha ora un valore di mercato che sfiora i 20 milioni. Un investimento importante, tuttavia necessario per infoltire un reparto che tra le altre cose, considerando il clamoroso strappo di Luis Alberto, potrebbe ora trovarsi svuotato di due campioni.

Il nuovo obiettivo si chiama Samuele Ricci, per il quale Sarri, appunto, stravede. I sondaggi esplorativi con Cairo, che a fronte di una buona offerta non farà resistenza, sono stati già avviati: l’ambiente Lazio si prepara ad accogliere tre volti nuovi per quella che può essere definita davvero una mini-rivoluzione.