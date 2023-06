Calciomercato Milan: colpo dalla Spagna, svolta a centrocampo

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il Milan. Moncada e Furlani sono a lavoro per chiudere un nuovo colpo a centrocampo.

Dopo la cessione di Tonali al Newcastle, il mercato del Milan sta entrando in azione. La dirigenza rossonera sta chiudendo una serie di operazioni in entrata per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico ha fatto delle richieste che la dirigenza sta provando ad accontentare. Dopo Loftus Cheek ecco un altro colpo a centrocampo.

Agenda fitta di impegni per la dirigenza rossonera che ieri è stata a Londra per fare il punto della situazione su Loftus Cheek e Pulisic. I due giocatori del Chelsea possono trasferirsi al Milan per una spesa totale di 26 milioni di euro. Intanto, nella giornata di oggi il club incontrerà a Milano il potete agente Fali Ramadani. Con il procuratore si discuterà dell’ingaggio del giovane Luka Romero, che può arrivare a parametro zero dalla Lazio. Il calciomercato del Milan non finisce qui, a centrocampo è previsto un nuovo colpo: può arrivare dalla Spagna, ecco tutte le novità.

Ultime notizie calciomercato Milan: nuovo acquisto dalla Spagna, i dettagli

Come riportato da Gazzetta.it, ci sono una serie di giocatori giovani e di qualità nel mirino del Milan. Da Luka Romero a Pulisic, passando per Reijnders, Loftus Cheek e Scamacca. La dirigenza è pronta ad abbassare l’età media con l’ingaggio anche di un altro calciatore che è pronto a lasciare la Spagna in questo calciomercato estivo 2023.

Il nome nuovo per il mercato del Milan è il centrocampista del Valencia Yunus Musah. Il 20enne statunitense è un mediano reduce da oltre 30 presenze in Spagna nel corso dell’ultimo campionato. Considerato uno dei migliori talenti del calcio degli Stati Uniti, ha all’attivo anche 24 presenze con la Nazionale americana a stelle e strisce, uno punto a favore per il giocatore con Gerry Cardinale pronto ad ingaggiare un suo connazionale.

Calciomercato, Musah al Milan: la svolta

Moncada è pronto a chiudere per l’arrivo al Milan di Musah nel corso di questo calciomercato estivo 2023. Il mediano è il sostituto ideale di Bennacer e aggiungerebbe la giusta fisicità al centrocampo dei rossoneri. Insieme a Loftus Cheek potrebbe rappresentare il futuro del Milan.

Il suo ingaggio è legato anche alle strategie dei rossoneri, visto che l’acquisto di Musah sarebbe il secondo colpo extracomunitario. In questo caso il club non potrebbe tesserarne altri, come per esempio Chukwueze.

Calciomercato Milan: il prezzo di Musah

A sorpresa il Milan s’è fatto avanti con il Valencia per Musah. Il club spagnolo spera di incassare almeno 25 milioni di euro da questa cessione. In passato il centrocampista è stato un obiettivo anche di altre società italiane come l’Inter, adesso i rossoneri sono pronti ad entrare in corso e a portare in Serie A il calciatore.