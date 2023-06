Calciomercato: svolta in panchina, l’annuncio sul nuovo mister

Ci sono dei nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il nome del nuovo allenatore. Ecco l’annuncio.

Sono giorni d’attesa riguardo il futuro in panchina della squadra italiana. La società è alle prese con la scelta sul prossimo allenatore che dovrà guidare il club verso nuovi successi. Una svolta clamorosa che potrebbe avere presto il lieto fine con la società pronta ad intervenire per ufficializzare, finalmente, il nome del prossimo allenatore.

Nelle scorse settimane s’erano intensificati alcuni contatti con diversi profili che erano pronti ad accettare la proposta da parte del club italiano con proprietà straniera. Il gruppo americano sarà quest’oggi in città per fare il punto della situazione e stringere i tempi sul nome del futuro allenatore. Ecco le ultimissime notizie riguardo questa situazione.

Ultime calciomercato: la scelta sul prossimo allenatore

Dopo una stagione travagliata, che s’è conclusa nel peggiore dei modi con la retrocessione in Serie B, il club ha deciso di stravolgere l’area tecnica e nominare un nuovo allenatore. Ecco la decisione da parte della società che molto presto annuncerà ufficialmente la scelta sul tecnico che dovrà guidare il club verso nuovi successi.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, alla fine lo Spezia ha deciso di prendere Alvini. Sarà l’ex Cremonese il futuro allenatore del club ligure. La separazione con mister Semplici è cosa fatta, adesso Alvini dovrà solo liberarsi dal suo vecchio club prima di iniziare l’avventura in bianconero.

Nelle settimane scorse era andato in scena un vero e proprio casting con i dirigenti che alla fine hanno scelto come nuovo allenatore dello Spezia Alvini.

Nuovo allenatore Spezia Alvini: le ultime notizie

E’ tramontata in maniera definitiva l’ipotesi Daniele De Rossi che aveva avuto degli incontro con la proprietà dello Spezia. Stesso discorso anche per Baroni, che è ad un passo dall’Hellas Verona, mentre Grosso non è mai stato convinto di questa ipotesi. Alla fine lo Spezia ha deciso di puntare su Alvini come nuovo allenatore. Il tecnico che conosce molto bene il campionato cadetto è reduce da un’esperienza non molto positiva alla Cremonese, in Serie A.

Adesso l’allenatore è pronto a ripartire e ad ottenere subito la promozione con la squadra ligure: la proprietà americana non si tirerà indietro e costruirà una grande squadra ad Alvini che avrà come obiettivo quello di raggiungere con lo Spezia almeno i playoff nel prossimo campionato di Serie B.