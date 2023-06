Zaniolo torna in Serie A: l’annuncio dell’agente

Aveva inevitabilmente spiazzato tutti la notizia dell’addio di Nicolò Zaniolo, che aveva per tutti il retrogusto di un fallimento per il movimento calcistico italiano. Adesso, però, il talento azzurro è pronto a tornare ed a regalare a sé stesso una seconda possibilità. Arriva l’annuncio da parte del suo agente.

Dopo sei mesi in quel di Istanbul, al netto di numeri comunque positivi nel rapporto tra gol fatti e presenze collezionate, si può dire che il Galatasaray e Zaniolo non si sono ancora presi. Non è scattato, come si suol dire in questi casi, il feeling con il prestigioso club ed ora, dopo un semestre, è pronta la separazione. Adesso però l’ex Roma sembra che si sta avvicinando sempre più al ritorno in Serie A, dove vuole regalarsi una seconda possibilità. Ed in tal senso arrivano anche le parole da parte del suo agente che ha il retrogusto di un vero e proprio annuncio.

L’ex Roma di nuovo in Serie A: l’annuncio

Trasferitosi a gennaio nella sessione invernale scorsa per una cifra che sa tanto di affare pari a 15 milioni di euro, Nicolò Zaniolo in Turchia non ha brillato. Ha faticato, infatti, a trovare lo spazio di cui aveva bisogno per esprimersi al meglio ed ora è al lavoro per tornare in Serie A.

Sulle sue tracce, infatti, ci sono da tempo il Milan e la Juventus, che sono al lavoro per assicurarsi le prestazioni di uno dei talenti più puri del calcio italiano. I rossoneri, però, stanno conquistando una posizione di vantaggio. Anche perché, ancor di più dopo l’addio di Brahim Diaz e la cessione di uno tra Junior Messias e Saelemaekers, serve un giocatore con le sue doti e capace di giocare in più ruoli sulla trequarti. Ed in tal senso arriva l’annuncio.

Zaniolo al Milan, c’è l’annuncio

Claudio Vigorelli, il suo agente, è stato intervistato da TVPlay circa il futuro dell’ex Roma e le parole sono state chiare. Ecco quanto da lui affermato: “E’ stato detto che abbiamo avuto un incontro con il Galatasaray per discutere del suo futuro ma non è vero. Al momento è concentrato solo sul preliminare di Champions League, poi il mercato è lungo. Il Milan potrebbe essere la squadra perfetta per lui, ma non voglio aggiungere altro”.