Curve pericolose: Sabrina Salerno lascia tutti a bocca aperta

La famosa showgirl torna a fare impazzire i suoi milioni di fan: l’ultima foto fa davvero girare la testa

Ha conquistato tutti con una sensualità strabiliante, nel corso degli anni ’80. Chi non ricorda, poi, la sua celebre ‘Boys’. Cantante, showgirl e non solo: Sabrina Salerno nonostante il passare degli anni è più bella che mai.

In passato ha sfilato come modella, ed il motivo è presto detto: le forme della Salerno, a dir poco esplosive, erano e rimangono senza termini di paragone nel mondo dello spettacolo. Ma la bella Sabrina ha anche recitato in alcuni film, uno dei più celebri è ‘Fratelli d’Italia’ al fianco di Gerry Calà, commedia del 1989.

Nasce a Genova, il 15 marzo 1968 e nonostante con il trascorrere degli anni il successo sia inevitabilmente calato come cantante, la Salerno ha comunque mantenuto uno strettissimo legame con i fan. Al punto che Sabrina, in giro per l’Italia ma anche all’estero, organizza dei concerti per i suoi sostenitori più accaniti che continuano a seguirla con costanza ed amore.

È stato il simbolo femminile più iconico negli anni ’80 e, a oltre trent’anni di distanza dall’esplosione del suo meritatissimo successo, la sua bellezza è quella di sempre. Il tempo, per la Salerno, pare essersi fermato: a 55 anni rimane tra le donne più belle e desiderate del mondo dello spettacolo.

Sabrina Salerno è stata sposata in due occasioni, nella seconda è nato quello che ha definito l’amore della sua vita: il figlio, Luca Maria Monti, nel 2004.

Sabrina Salerno fa impazzire i fan: la foto è scottante

Su Instagram Sabrina Salerno conta ben 1,3 milioni di followers che delizia, a cadenza quasi quotidiana, con scatti che fanno girare la testa. Che si tratti di una vacanza, scatti con amici e familiari o ritraenti la bella genovese al lavoro, il successo è praticamente garantito.

Come detto, Sabrina Salerno è molto attiva sui social e proprio recentemente ha lasciato estasiati i suoi milioni di ammiratori. L’estate è arrivata e grazie alla showgirl ligure è già caldissima. Perché le forme della Salerno sono – ora più che mai – esplosive e incontenibili.

A Santiago de Compostela, in Spagna, la bellissima Sabrina si mostra con un pantalone nero aderente, una maglia nera strettissima che dà spazio al lato A decisamente incandescente.

La Salerno ha poi accompagnato il tutto da un giubbotto di pelle nero, in una posa davvero sexy, pur mantenendo l’eleganza che l’ha sempre contraddistinta. La giunonica Sabrina ha fatto ancora centro: ed i fan, a bocca aperta, non possono fare altro che dire grazie.