Calciomercato: via dalla Juventus, Arthur resta in Serie A

Arthur resta in Serie A. Il futuro del centrocampista brasiliano sarà ancora nel campionato italiano, la Juventus ha deciso di “regalarlo”.

C’è un grande lavoro da fare per Cristiano Giuntoli che ha una lista di esuberi da piazzare in questo calciomercato estivo 2023. Tra i big in partenza, oltre a Bonucci, Zakaria e Mckennie, c’è anche il centrocampista Arthur che è tornato in bianconero dopo il deludente prestito di Liverpool. Il calciatore, una delle note dolenti della Juventus, è pronto a cambiare nuovamente maglia in questa sessione di mercato: a sorpresa potrebbe restare in Serie A, ecco chi lo sta prendendo.

Ci sono ancora squadre che sono pronte a scommettere sul calciatore, reduce da alcune annate davvero disastrose. Eppure, le qualità del ragazzo sono fuori discussione. Ciò che aveva fatto vedere a Barcellona non è passato inosservato. Alla Juventus non s’è integrato ed è per questo motivo che il suo rendimento è calato. L’agente Pastorello è convinto che Arthur possa tornare ad alti livelli in un nuovo club italiano. Ecco tutti i dettagli riguardo questa proposta con la Juventus che ha deciso di regalare il giocatore.

Calciomercato: quale futuro per Arthur, le ultime notizie

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, nel futuro del brasiliano c’è un club italiano. A sorpresa, i dirigenti viola sono pronti a chiudere per portare alla Fiorentina Arthur che è fuori dal progetto tecnico della Juventus.

I bianconeri sono pronti a contribuire, pagando una parte dell’ingaggio del calciatore: un vero e proprio affare per la Fiorentina che è intenzionata a scommettere sull’ex Barcellona. Un po’ come successo lo scorso anno con Jovic, questa volta il club viola è pronto a definire l’ingaggio di Arthur che con Vincenzo Italiano può ritrovare la condizione di un tempo fa.

Come riportato da Sky Sport, le parti stanno trattando sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Inoltre, i bianconeri sono disposti a contribuire nell’ingaggio del calciatore. L’affare può essere definito già nelle prossime settimane con Arthur che sembra intenzionato a proseguire la sua esperienza in Italia in un altro club dopo la Juventus.

Arthur alla Fiorentina: ultime notizie di calciomercato

La Fiorentina è in pole per l’ingaggio del centrocampista brasiliano Arthur. L’ex Barcellona, reduce da una stagione poco esaltate tra le fila del Liverpool, è tornato alla Juventus dove è ancora legato da un lungo contratto. Adesso, nel futuro del calciatore potrebbe esserci la Fiorentina con Vincenzo Italiano pronto a scommettere sulle doti di Arthur. Un semplice sondaggio, di qualche settimana fa, potrebbe presto concretizzarsi in qualcosa d’importante con i viola intenzioni a definire questa operazione di calciomercato.