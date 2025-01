Accordo con Walker: niente Milan, firma con un’altra italiana

Kyle Walker in Serie A: è tutto vero. Il capitano del Manchester City ha deciso di lasciare la Premier League, l’Italia è pronto ad accogliere il difensore che può essere il rinforzo d’esperienza richiesto dall’allenatore.

L’annuncio di Guardiola in conferenza stampa ha aperto le porte all’arrivo in Serie A di Kyle Walker, che ha comunicato alla società inglese la sua intenzione di lasciare il Manchester City in questa finestra di mercato di gennaio 2025.

Una scelta inaspettata e quasi sorprendente che può portare a degli interessanti intrecci di calciomercato, visto che il terzino destro inglese piace tantissimo a diverse società italiane.

Il Milan aveva chiesto informazioni all’entourage del giocatore ma, in queste ultime ore, un altro club è pronto a fare l’operazione e a chiudere la trattativa per portare in Serie A Kyle Walker.

A sorpresa, alcuni big sono in partenza dalla Premier League. Una vera e propria occasione per le squadre Serie A, pronte a pescare il prossimo rinforzo dalla Premier League.

In tanti infatti, in queste ultime ore di calciomercato, dopo l’annuncio di Pep Guardiola, hanno chiesto informazioni per portare in Italia Walker che, nonostante i suoi 34 anni, può ancora dire la sua in un campionato competitivo come quello italiano.

Walker in Serie A: niente Milan, ecco con chi firma

Protagonista inaspettato di questo mercato di gennaio, Walker ha deciso di chiudere per sempre la sua esperienza al Manchester City.

Legato da un contratto fino al 2026, l’esterno dovrà trovare un accordo per terminare il suo contratto visto che nessun club italiano intende pagare l’indennizzo alla società inglese.

L’arrivo in Italia, dunque, potrebbe concretizzarsi una volt raggiunta l’intesa per la rescissione di contratto con il City. Intanto, gli agenti sono già in contatto con alcune società italiane che sono pronte ad ingaggiare il terzino destro, che all’occorrenza può giocare anche come difensore centrale.

Non c’è solo il Milan su di lui, infatti in queste ultime ore è arrivata la proposta di Marotta che è pronto a portare all’Inter Walker.

Calciomercato: su Walker Inter, Roma e Milan

Due rivali in più per i rossoneri, che erano stati i primi a contattare Walker. Il doppio filo con Marcus Rashford, hanno frenato l’affare. Infatti, per gennaio il Milan potrà prendere solo un giocatore extracomunitario e dovrà decidere tra l’attaccante e il difensore.

Ecco perché, in questa trattativa, si è inserita prepotentemente l’Inter. Secondo quanto riportato dal The Sun, Marotta sta provando a chiudere per il prestito del giocatore che andrebbe a rinforzare la fascia destra, insieme a Darmian e Dumfries. Senza escludere la possibilità di giocare come braccetto destro, in alternativa a Pavard.